Explosion sur Merivale : retour sur une catastrophe

Deux jours se sont écoulés depuis qu’une explosion a détruit une partie de l’usine d’un fabricant de camions-citernes dans le sud d’Ottawa. Et de longues et complexes enquêtes ne font que commencer.

Les informations ont filé vitesse grand V depuis le premier appel logé au 911 jeudi, vers 13 h 30.

Alors qu’il faudra probablement attendre avant de recevoir une explication sur ce qui a déclenché l’explosion, certains détails ont été confirmés – y compris le décès d'un homme, et la disparition de cinq personnes que l'on présume mortes.

Voici les faits que nous avons pu recueillir jusqu’à maintenant, et quand nous les avons sus.

La tragédie qui a frappé une installation d'Eastway Tank est l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Jeudi

Vers 13 h 30, de premiers appels alertent les services d'urgence au sujet d’une gigantesque explosion survenue dans un complexe industriel sur le chemin Merivale, tout juste au nord du chemin Hunt Club.

Dans leurs appels, certaines personnes parlent de flammes hautes de 15 à 18 mètres, tandis que des témoins racontent à CBC avoir entendu de fortes détonations et des bruits de fracas.

Sur place, des pompiers découvrent que le brasier englobe l’édifice et que les murs et le toit s’effondrent. Ils se mettent à combattre les flammes.

Tout juste après 14 h, le Service de police d’Ottawa (SPO) écrit sur Twitter que des gens ont été blessés lors d’une explosion et d’un incendie sur Merivale (Nouvelle fenêtre) , et qu’une fermeture de rue est en vigueur.

Des journalistes arrivent sur place – et essaient de s'approcher du site, autant qu'ils le peuvent – tout juste après. Sur place, des agents de police dirigent la circulation, des véhicules d’urgence filent à toute vitesse, et une épaisse colonne de fumée émerge du complexe industriel.

Le chef intérimaire du Service des incendies d'Ottawa, Paul Hutt, s’adresse aux médias pour la première fois vers 15 h 30. Il rapporte que deux personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures dont il ne révèle pas la gravité.

Trois hommes ont été transportés à l'hôpital après l'explosion (archives). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

En même temps, l’Hôpital d’Ottawa précise par communiqué avoir accueilli trois personnes. Et le maire, Jim Watson, dévoile l’emplacement de l’incendie  (Nouvelle fenêtre) : la catastrophe a touché une installation d'Eastway Tank Pump & Meter Ltd, un fabricant de camions-citernes.

Près d’une heure plus tard, vers 16 h 30, Paul Hutt s’adresse de nouveau aux médias en rapportant que l’incendie est toujours actif et que les pompiers devront emmener sur le site de la machinerie lourde pour l’éteindre. Ses équipes sont en train d'aspirer de l’eau contaminée et d'évaluer la qualité de l’air, dit-il, en ajoutant que les résidents du voisinage ne sont pas en danger.

Pendant ce temps, les ambulanciers confirment avoir transporté trois personnes à l’hôpital – une dans un état stable, et deux en état critique.

Peu après 17 h 30, le Service des incendies d’Ottawa annonce qu’un centre de regroupement familial a été ouvert à l’église pentecôtiste Woodvale pour réunir les employés avec leur famille.

Les pompiers parviennent à ramener le brasier sous contrôle à 17 h 48.

Les pompiers ont ramené les flammes sous contrôle en début de soirée, jeudi. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Peu avant 19 h, les services de police, des incendies et paramédicaux d’Ottawa envoient un communiqué de presse conjoint dans lequel ils pressent les travailleurs et leur famille de se rendre au centre de regroupement familial. Leurs équipes continuent de fouiller le site et le surveillent en cas de flambée.

Le chemin Merivale rouvre vers 19 h 30.

Vendredi

Une conférence de presse est tenue à 9 h, près de 20 heures après l’explosion. Les policiers confirment que les quatre hommes et la femme qui étaient dans l’édifice au moment de l’explosion sont portées disparues et présumées mortes.

L’un des trois hommes qui ont été hospitalisés est décédé, confirme la police. Quant aux deux autres patients, l’un a vu son état se stabiliser, et l’autre a pu retourner chez lui.

Un homme est décédé et cinq personnes qui ont disparu sont présumées mortes, a confirmé le Service de police d'Ottawa en point de presse vendredi matin (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

L’unité des incendies criminels du Service de police d'Ottawa SPO sera responsable de l’enquête menée par ce service municipal, annonce-t-on. Toutefois, il n’est pas certain si l’explosion et l’incendie sont d'origine criminelle.

Peu avant 10 h, le Bureau du coroner en chef de l’Ontario confirme qu’il contribuera à l’enquête.

Vers midi, Neil Greene, président d’Eastway Tank, publie une déclaration dans laquelle il dit être complètement [dévasté] . Sa compagnie compte bien collaborer aux enquêtes, continue-t-il, en ajoutant vouloir savoir ce qui s’est passé .

À 16 h 30, le ministère ontarien du Travail annonce qu’il mènera sa propre enquête.

Par courriel, une porte-parole rapporte que quatre ordonnances ont été émises contre Eastway Tank en 2017, dont certaines en lien avec la sécurité au travail. La compagnie s’y est ensuite pleinement conformée.

Une heure plus tard, le ministère de l’Environnement dit par courriel que le nettoyage du site est toujours en cours, et que les risques environnementaux pour la communauté sont faibles.

Vendredi soir, l’identité de l’une des victimes est confirmée. Rick Bastien, un résident de Luskville âgé de 57 ans, a perdu la vie, a confirmé son fils Josh Bastien.

Rick Bastien, résident de Luskville, a perdu la vie dans l'explosion de jeudi. Photo : Facebook/Rick Bastien

Rick Bastien était un employé de longue date d'Eastway Tank, et figure sur le répertoire actuel de l'entreprise en tant que soudeur, fabricant et mécanicien. C'était un gars qui se tenait debout, aimé de tous ceux qui le rencontraient. Je ne connais personne qui ne l’appréciait pas , partage Josh Bastien.