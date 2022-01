Le Village sur glace de Roberval prend forme malgré le froid mordant

L'embarquement des maisonnettes a débuté vendredi et il se poursuivra tout au long de la fin de semaine.

Les plus frileux pourront aussi attendre que le mercure remonte avant d'aller s'installer. Selon la coordonnatrice du Village sur glace de Roberval, Marie-Claude Bilodeau, des cabanes pourront fort bien être mises en place la semaine prochaine quand la température sera moins glaciale.

D'après Mme Bilodeau, tout est mis en oeuvre pour que l'opération d'embarquement des maisonnettes se déroule rondement.

« Les bénévoles sont dans des camions. Ils attendent. On fonctionne avec des talkies-walkies. Quand quelqu'un arrive, on contacte la personne qui est dans le bon secteur. On lui dit qu'une cabane va être installée à tel endroit. Ça se passe quand même bien. Il ne faut pas que les gens attendent. Il faut que ça roule », souligne-t-elle, avec enthousiasme.

Au total, le Village sur glace de Roberval devrait compter entre 130 et 140 maisonnettes cette année.

Cette agglomération temporaire a pris forme pour la première fois en 2005. À ce moment, Roberval soulignait son 150e anniversaire.