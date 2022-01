Une nouvelle infirmière recrutée au CLSC de Senneterre

La mairesse Nathalie-Ann Pelchat qui confirme la nouvelle précise que la municipalité poursuit ses efforts pour recruter trois autres infirmières et rouvrir l'urgence 24 heures sur 24.

La municipalité a reçu plusieurs appels et demandes d'informations d'infirmières de partout dans la province pour en savoir plus sur les conditions de travail et de vie dans la région.

La mairesse affirme toutefois que les choses ne vont pas au rythme espéré même si elle demeure confiante de l'issu du dossier.

On a des pourparlers avec deux autres infirmières sérieusement. Donc c'est très positif pour nous, espérant que ces deux infirmières deviendront notre numéro deux et trois et qu'il nous reste seulement une seule infirmière à trouver. On serait bien content de tout ça , dit la mairesse.

On s'attend à ce que si jamais on réussit à avoir trois, même si on n'a pas quatre immédiatement, on sait qu'il y a des infirmières qui seront prêtes à faire du temps supplémentaire, peut-être qu'on serait capable de convaincre le CISSS AT de rouvrir l'urgence 24 h sur 24. On espère qu'il se passera quelque chose d'ici la fin janvier , ajoute-t-elle.

La future mairesse de Senneterre dès le 7 novembre, Nathalie-Ann Pelchat Photo : Radio-Canada

La municipalité qui multiplie les opérations de séduction.

Cette fois-ci, elle va lancer une courte vidéo pour vanter les attraits de la municipalité auprès des candidats potentiels.

On a parlé beaucoup du programme incitatif, mais là on veut montrer c'est quoi Senneterre, les attraits de la municipalité, pour que les gens voient vraiment plus notre territoire. C'est une petite vidéo réalisée par une citoyenne de Senneterre, qui explique un peu les écoles, les CPE qu'on a, les attraits au niveau des loisirs et des sports, les différents services offerts chez nous , résume Nathalie-Ann Pelchat.

Rappelons que l’urgence de Senneterre ferme de 16 h à 8 h, depuis le 18 octobre et le CISSS AT justifie cette fermeture par le manque de main-d'œuvre.

La municipalité offre jusqu'à 20 000 $ de primes aux infirmières qui décident de travailler au CLSC.