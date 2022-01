Le Saguenay-Lac-Saint-Jean bientôt secoué par une tempête

La région connaîtra donc une importante tempête en début de semaine.

Lundi matin, ça devrait être beau avec un ciel nuageux. C'est vraiment en après-midi que le système va s'amener. Ce sera une dépression très, très intense. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit recevoir de 25 à 30 centimètres de neige , résume le météorologue Dominic Martel, d'Environnement Canada.

Il ajoute que des vents provenant de l'ouest et du nord-ouest se mettront aussi de la partie et que les rafales les plus intenses atteindront la barre des 75 kilomètres à l'heure.

« Il y aura de la poudrerie et les conditions routières ne seront vraiment pas belles », conclut-il.