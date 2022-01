Vaccination anti-COVID : la prise de rendez-vous pour une première dose s’accélère

Alors que Québec vient d'annoncer certaines mesures qui auront des impacts pour les personnes non vaccinées, la prise de rendez-vous pour une première dose de vaccin anti-COVID a doublé au cours des derniers jours, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

L'imposition d'une contribution santé pour tous les adultes qui refusent de se faire vacciner et celle du passeport vaccinal dans les magasins de grandes surfaces ont entre autres été dévoilées cette semaine par le gouvernement du Québec.

L’accélération des prises de rendez-vous pour une première dose de vaccin est ainsi tangible dans la région, indique la responsable de la vaccination pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien.

Il y a quand même des prises de rendez-vous qui se sont réactivées dans les derniers jours. Antérieurement, on avait entre 30 et 40 rendez-vous par jour pour une dose 1. Jeudi, on est passés à 118 doses 1 d’administrées, pour un total de 172 000 doses 1 administrées , illustre-t-elle.

Murielle Therrien, directrice de la vaccination COVID pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'administration des troisièmes doses va bon train

En date de vendredi, plus de 46 % des Bas-Laurentiens admissibles à la dose de rappel l'avaient maintenant reçue. La région se situe toujours en avance par rapport au reste de la province, alors que 29 % des Québécois de plus de 18 ans ont maintenant obtenu leur troisième dose.

Mme Therrien indique que 68 812 doses de rappel avaient été administrées un peu partout sur le territoire, en date de vendredi. On a vraiment une belle réponse populationnelle , se réjouit-elle.

La Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia accuse toujours un peu de retard quant au nombre de personnes adéquatement vaccinées, laisse toutefois entendre Mme Therrien.

Écouter l’entrevue de Murielle Therrien à l’émission Même fréquence

Vaccination chez les jeunes

Près de 70 % des enfants de 5 à 11 ans de la région ont reçu une première dose du vaccin, ce qui représente une couverture vaccinale supérieure à celle de l'ensemble du Québec pour cette tranche d'âge.

Chez les 12 à 17 ans, 91 % des Bas-Laurentiens ont reçu leur première dose et 89 %, leur deuxième.