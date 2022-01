Risque de tsunami en Colombie-Britannique

Haida Gwaii, le Grand Victoria, le nord, l'ouest et l'intérieur de l'île de Vancouver sont touchés par cet avis, ainsi que les secteurs côtiers et intérieurs de la côte centrale et de la côte nord de la province.

Les autorités demandent aux résidents des zones à risque d'éviter le littoral et de suivre les consignes données localement.

De forts courants localisés sont possibles, prévient Environnement Canada. Il ne devrait pas y avoir d'inondations importantes, mais les régions côtières à faible élévation et les plages pourraient être touchées d'après l'agence fédérale.

Le district de Tofino a annoncé la fermeture de toutes ses plages publiques, tout comme Colwood.

Ce risque de tsunami fait suite à l'éruption massive d'un volcan sous-marin aux îles Tonga dans l'océan Pacifique, à une soixantaine de kilomètres de la capitale Nukualofa.

Une vague de plus d'un mètre a balayé une partie de la ville de 25 000 personnes et des maisons ont été inondées. L'éruption du volcan a duré environ 8 minutes et a été entendue jusqu'aux îles Fidji, à plus de 800 kilomètres de là.