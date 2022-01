La menace d’un tsunami prend fin en Colombie-Britannique

Il concernait notamment le Grand Victoria, le nord, l'ouest et l'intérieur de l'île de Vancouver ainsi que l'archipel de Haïda Gwaii.

Les autorités avaient demandé aux résidents des zones à risque d'éviter le littoral et de suivre les consignes données à l'échelle locale.

Ils n'ont pas été obligés d'évacuer les lieux.

Environnement Canada avait prévenu les habitants de la possible venue de courants forts localisés. L'agence soulignait qu'il ne devait pas y avoir d'inondations graves mais que les régions côtières à faible élévation et les plages pouvaient être touchées.

Un tsunami est une suite de vagues. La première vague n'est pas nécessairement la plus grosse , avait rappelé Environnement Canada.

Emergency Info BC précisait que la hauteur des vagues observées était inférieure à 30 cm.

Le district de Tofino avait annoncé la fermeture de la totalité de ses plages publiques, tout comme Colwood.

Ce risque de tsunami fait suite à l'éruption massive d'un volcan sous-marin aux îles Tonga, dans l'océan Pacifique, à une soixantaine de kilomètres de la capitale, Nuku'alofa.

Une vague de plus de un mètre a balayé une partie de la ville de 25 000 personnes et des maisons ont été inondées. L'éruption du volcan a duré environ huit minutes et a été entendue jusqu'aux îles Fidji, à plus de 800 kilomètres de là.