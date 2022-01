La neige force la fermeture d’une partie de la route 138 en Basse-Côte-Nord

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Chevery et Blanc-Sablon.

Entre 30 et 50 centimètres de neige sont prévus d'ici dimanche après-midi. Cette neige pourrait être mêlée de grésil samedi, ce qui pourrait diminuer quelque peu les accumulations.

Présentement, il y a une tempête qui affecte les régions maritimes puis la Basse-Côte-Nord y goûte particulièrement. Ce système va apporter beaucoup de neige, des vents très forts, de la poudrerie généralisée, des visibilités nulles et tout ça va s'étendre jusqu'à dimanche matin , explique Annabelle Fillion, météorologue pour Environnement Canada.

Des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h souffleront également. Selon Mme Fillion, il n'y a aucun risque de déferlement de vagues puisque les forts vents proviennent du nord.

La porte-parole du ministère des Transports, Sarah Bensadoun, soutient, de son côté, que les conditions peuvent être changeantes selon les endroits sur la Côte-Nord.

À l’heure actuelle, sur la route 138, à partir de Baie-Comeau jusqu’à Spar Mica, la route est recouverte de neige. Passé Havre-Saint-Pierre, la visibilité devient réduite, voire nulle par moment. Donc, pour les usagers qui doivent prendre la route, ils doivent absolument s’assurer de vérifier les conditions météorologiques sur Québec 511 , affirme-t-elle.

« Les usagers doivent planifier leurs déplacements parce que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. » — Une citation de Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Des froids extrêmes frappent la Côte-Nord depuis le début du mois de janvier (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La route 138 est fermée entre Baie-Johan-Beetz et Kegaska pour une durée indéterminée depuis 4 h samedi, et entre Vieux-Fort et Brador.

Entre l'aéroport Lourdes-de-Blanc-Sablon et Blanc-Sablon, la route est également fermée.

C'est aussi le cas à Tête-à-la-Baleine sur des parties de la route 138.