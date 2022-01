2022, année prometteuse pour la filière éolienne gaspésienne

Les signaux lumineux semblent tous au vert pour la filière éolienne en 2022 grâce à de nouveaux appels d’offres, un contrat d’Hydro-Québec avec les États-Unis et le renouvellement des parcs éoliens.

C'est de très bon augure, selon le président de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGIE) et maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

L'année 2022 est une très grosse année pour nous, on est très enthousiastes de l'entamer sous le signe des énergies renouvelables , lance-t-il tout de go.

À Gaspé, les travaux d’agrandissement de l’usine LM Wind Power, le fabricant de pales d'éolienne, sont en cours. L’usine prend de l’expansion pour notamment répondre à la demande du marché de la côte est des États-Unis.

D’autre part, Hydro-Québec a conclu à l’été 2021 un contrat pour fournir de l’électricité à l’État de New York.

C'est un contrat majeur, qui débute en 2025 et durera 25 ans, pour alimenter plus d’un million de foyers américains. Une partie de l’électricité livrée à New York devrait venir du projet éolien Apuiat, sur la Côte-Nord.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts et président de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Simon Deschênes Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le président de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine RÉGIE s'en réjouit.

À l'intérieur des modalités du contrat, New York exige un 1400 mégawatts en énergie éolienne et de l'énergie nouvelle. On ne pourrait pas prendre les parcs existants pour acheminer le 1400 mégawatts en éolien renouvelable , indique Simon Deschênes.

Selon lui, ces voies ensoleillées pour la filière représentent de bonnes nouvelles pour l'ensemble du Québec.

Avec les normes environnementales, le réchauffement climatique, je pense qu'il est important d'avoir une attention particulière sur le développement énergétique du Québec pour les prochaines années , explique-t-il.

« Avec la Régie du Bas-Saint-Laurent, nous voulons être un joueur incontournable de ce changement énergétique au Québec. » — Une citation de Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Hydro-Québec investit

En décembre, Hydro-Québec procédait au lancement de deux appels d’offres totalisant 780 mégawatts (MW). L'un de ces appels d'offres vise un bloc de 480 mégawatts MW de sources renouvelables et l'autre, un bloc de 300 mégawatts MW d’énergie éolienne.

La date limite des soumissionnaires est fixée en juillet 2022. Ils ont lancé un appel d'offres pour 300 mégawatts MW , ils veulent connaître un prix étalon et le prix étalon va conditionner les prochaines prises de décision durant l'année 2022 , précise le président de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine RÉGIE .

Il faudra aussi renouveler les parcs éoliens. Le premier, situé dans la région de Matane, vient à échéance en 2026.

Le renouvellement d'un parc peut se faire sous différents angles. Ce n'est pas parce que le contrat vient à échéance que le parc est désuet et terminé. Donc lorsque le premier contrat va venir à échéance, celui de Baie-des-Sables, il doit y avoir une évaluation du parc qui est faite , indique-t-il.

Au moment de publier, le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et responsable de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Julien, n'avait pas encore répondu à nos demandes d'entrevue.

D'après un reportage de Bruno Lelièvre