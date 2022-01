Spectacle Son et lumière La Motte : près de 20 000 $ donnés aux organismes de la région

Le spectacle nocturne extérieur Son et Lumière CCYM La Motte a permis d'amasser plus de 19 000 dollars depuis son lancement.

L'argent est remis aux organismes dédiés aux enfants, dont 10 000 $ à la Fondation hospitalière d'Amos.

Cette année, le 11e spectacle qui a pris fin il y a une semaine a permis d'amasser plus de 2500 $.

« On a décidé de ne pas garder les dons, on remet la totalité à des œuvres qui sont en lien avec les enfants. » — Une citation de Yanick Lacroix

Durant 39 soirées de présentation, 26 000 lumières étaient allumées, synchronisées à 13 chansons qui tournaient en boucle au grand bonheur des visiteurs qui passaient devant le terrain et la maison de Yanick Lacroix et sa conjointe Caroline Dupré.

Le concepteur Yanick Lacroix affirme que l'événement attire de plus en plus de monde, ce qui assurera sa pérennité.

« Dès que Noël est arrivé, entre Noël et le jour de l'An, on a eu un gros boom, il y a eu plus de gens, c'était vraiment agréable, les gens voulaient profiter de la féérie des fêtes. » — Une citation de Yanick Lacroix

Je crois que les gens ont besoin de s'évader, d'aller chercher une féérie de Noël, de s'évader. Moi même quand j'étais tout jeune, lorsqu'on se promène dans les quartiers, c'est toujours intéressant de regarder le soir les maisons qui sont décorées, ça attire des gens et nous-mêmes, même après tant d'années quand on monte le spectacle, on est émerveillés. Je pense que ça, c'est le plus important, tant que nous on va être émerveillés, c'est ce qui va permettre la pérennité de l'événement , dit-il.

Cette année, une partie de l'argent est allé au Comité du père Noël de Lamotte et l'Association du baseball mineur de Malartic.

Plusieurs entreprises aident à monter le spectacle ainsi que des narrateurs qui prêtent leur voix à l'occasion.