Badosa gagne contre Krejcikova à Sydney, Keys écrase Riske à Adélaïde

Deux finales WTA pour deux scénarios opposés samedi. À Sydney, Paula Badosa (no 9 mondiale) a difficilement Barbora Krejcikova (no 4) 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) en plus de deux heures, alors qu'à Adelaïde, Madison Keys a expédié Alison Riske 6-1, 6-2 en 66 minutes.