Une importante tempête hivernale déferle aux Îles-de-la-Madeleine

Plus de 3000 Madelinots sont coupés du courant électrique depuis cette nuit en raison des conditions météorologiques difficiles sur l'archipel.

Selon les plus récentes prévisions d'Environnement Canada, entre 20 et 30 centimètres de neige sont attendus, en plus de rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h.

On a une importante tempête hivernale qui passe près de la côte de la Nouvelle-Écosse qui affecte les Îles-de-la-Madeleine. Jusqu'à maintenant, 17 centimètres de neige ont été reçus et les vents les plus forts observés au cours de la nuit se situaient à 96 km/h , soulève la météorologue à Environnement Canada, Rébecca Cyr.

« On s'attend à ce que ça continue encore aujourd'hui. » — Une citation de Rébecca Cyr, météorologue pour Environnement Canada

La neige pourrait être mêlée de grésil dans l'avant-midi.

Les télécommunications des Îles reposent sur un seul câble sous-marin depuis la mi-décembre (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De la poudrerie généralisée, qui réduira la visibilité, sera causée par les forts vents du nord et la bordée de neige fraîchement tombée.

Ce soir et cette nuit, on a des risques de bourrasques de neige avec la circulation du nord-ouest, on a de l'air très froid qui passe au-dessus de l'eau. Essentiellement, aujourd'hui, la visibilité devrait rester très mauvaise, dans la poudrerie. Il y a des convois près du pont de Havre-aux-Maisons , ajoute-t-elle.

Environnement Canada indique toutefois que les conditions s'amélioreront, petit à petit, au cours de la nuit et demain.

Les vents devraient rester forts aujourd'hui, mais les rafales devraient diminuer légèrement au cours de la journée. Les averses de neige, parfois fortes, devraient aussi se maintenir jusqu'à demain après-midi et après, ça va se dégager , avance Mme Cyr.

Sur sa page Facebook, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine demande aux résidents d'éviter les déplacements afin de faciliter les opérations de déneigement.

Des pannes dans différents secteurs

Dans le secteur de Grande-Entrée, 655 clients n'ont pas accès à l'électricité. Plus de 1200 clients sont aussi touchés dans le secteur de Havre-aux-Maisons.

Pour le secteur de Cap-aux-Meules, on compte 923 clients privés de courant. Le courant a aussi été rompu dans quelques résidences de l'île d'Entrée.

Des travaux sont en cours par les équipes d'Hydro-Québec dans le secteur de Havre-Aubert où plus de 350 foyers sont sans électricité.

Un rétablissement est prévu en fin de journée dans ces secteurs de l'archipel.

Avertissement de circulation en alternance

Le ministère des Transports du Québec a émis un avertissement de circulation en alternance et en convoi sur la route 199 entre Havre-Aubert et Grande-Entrée.

La route 199 parcourt l'archipel (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le service de traversier est également fermé entre l’île d’Entrée et Cap-aux-Meules ainsi qu'entre Cap-aux-Meules et Souris.

Le départ de Cap-aux-Meules, prévu initialement samedi à 7 h est reporté à dimanche 20 h.

Le départ de Souris prévu samedi à 13 h est reporté à lundi, à 2 h.

Toutes les réservations ont automatiquement été transférées sur ces nouveaux départs.