Un premier titre en carrière pour Kokkinakis

Déjà vainqueur de deux des trois premières finales de sa carrière, toutes disputées au cours d'une année 2021 l'ayant vu passer du 112e rang mondial au 20e échelon, Karatsev a décroché le troisième titre de sa carrière grâce à une victoire sans bavure de 6-3 et 6-3 sur le revenant Britannique Andy Murray, ancien numéro un mondial retombé au 135e mondial après trois années de blessures et de galères.

Merci à mon équipe, nous avons fait du super boulot , a déclaré le puissant Russe après sa convaincante prestation, qui lui permettra de monter au 15e rang mondial lundi.

Cela a été un long chemin jusqu'à cette finale , a déclaré, très ému, Murray qui n'avait plus été à pareille fête depuis plus de deux ans et son 46e et dernier titre à Anvers en octobre 2019.

Aux Internationaux d'Australie, qui commencent lundi, Karatsev aura un premier tour largement à sa portée face à l'Espagnol Jaume Munar. Ca sera une autre paire de manches pour Murray, invité à ce grand chelem dont il a été cinq fois finaliste. L'Écossais sera opposé pour son entrée en lice à la tête de série no 21, le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Si Murray a disputé à Sydney sa 47e finale à 34 ans, celle d'Adelaïde était la première pour le Français Arthur Rinderknech, à 26 ans.

Après avoir remporté la première manche, le Français s'y est incliné en trois manches devant le renaissant Australien Thanasi Kokkinakis qui a conquis son premier titre à sa deuxième tentative, quatre ans et demi après sa première finale perdue à Los Cabos en 2017.