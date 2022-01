Tempête hivernale et pannes d’électricité en Atlantique

La tempête hivernale force également l’annulation des départs des traversiers de Marine Atlantique pour la journée, tout comme plusieurs vols dans les principaux aéroports des provinces des Maritimes.

On prévoit des refroidissements éoliens de -30 dans plusieurs régions.

Nouveau-Brunswick

Seule la vallée de Kennebecasis Fundy, qui comprend la ville de Saint-Jean, a été touchée par des pannes d’électricité samedi matin. Vers 9 h, un total de 998 foyers étaient dans le noir.

C'est la grande région de Moncton qui a été la plus durement touchée jusqu’à présent ; il est tombé plus de 30 cm de neige depuis vendredi.

Une tempête hivernal a également eu lieu au Nouveau-Brunswick le 8 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Dans la Péninsule acadienne, l’est et le sud de la province, une accumulation de 2 à 5 cm de neige pourrait s’accumuler au sol samedi et des rafales pouvant aller à 80 km/h sont à prévoir.

Bien que la neige doit cesser en matinée dans ces régions, de la poudrerie est à prévoir alors que les vents forts du nord et les températures très basses persisteront dans la journée de samedi.

Le refroidissement éolien persistera jusqu’à dimanche.

Des niveaux d’eau élevés sont également attendus le long des côtes de l’est du Nouveau-Brunswick, au sud de Miramichi, lors de la marée haute samedi.

Le nord-ouest de la province, y compris les régions de Campbellton et d’Edmundston, ne sera pas épargné par le grand froid.

Avec le refroidissement éolien, les températures pourraient chuter à -36.

Dans de telles conditions, le risque d’engelure est élevé, estime Environnement Canada.

Nouvelle-Écosse

Vers 9 h samedi, 63 127 clients de la société d’énergie Nova Scotia Power n’avaient pas d’électricité. Les pannes couvrent l’ensemble de la province, mais sont plus importantes à Bridgewater, Chester et dans la région du grand Halifax.

Au Cap-Breton, seules quelques dizaines de foyers étaient privés d’électricité samedi en matinée.

Un cocktail de neige, de poudrerie de vent frappe la Nouvelle-Écosse, signale Environnement Canada. Le comté d’Annapolis ainsi que la pointe ouest de la province recevront 15 à 40 cm, ainsi que des rafales de 100 km/h.

Au Cap-Breton et dans l’est, ce sera de la pluie forte, jusqu’à 70 mm pourrait tomber samedi, causant une accumulation d’eau sur les routes. De la pluie verglaçante est également attendue par endroits.

Dans la région du grand Halifax, on prévoit beaucoup de neige, de la poudrerie et de forts vents. Une accumulation de 15 à 40 cm est prévue, ainsi que des vents atteignant 100 km/h.

Les températures seront très basses à partir de samedi matin, mais s’amélioreront dans la journée.

Île-du-Prince-Édouard

Des pannes étaient enregistrées pour un total de 8493 clients de la société d’électricité de l’Île-du-Prince-Édouard, vers 9 h samedi.

Plusieurs routes sont impraticables, le pont de la Confédération est fermé depuis 22 h 30 vendredi soir en raison des forts vents.

Les Prince-Édouardiens recevront quant à eux de 30 à 40 cm de neige et peuvent s’attendre à des rafales de 90 km/h.

La neige pourrait se mêler par endroit au grésil, et se changerait en averses de neige avant samedi midi.

Une poudrerie généralisée rendra la visibilité presque nulle par moments et Environnement Canada recommande d’éviter tout déplacement non essentiel.

On prévoit aussi des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de fortes vagues sur les côtes nord de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les basses températures seront de la partie jusqu’à dimanche.

Terre-Neuve-et-Labrador

Dans les péninsules d’Avalon et de Bonavista, Environnement Canada prévoit des précipitations et des vents, jusqu’à 100 km/h en journée et jusqu’à 120 km/h en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans le sud-ouest Terre-Neuve, jusqu’à 45 à 65 mm de pluie tomberont samedi. Les douces températures pourront conduire à une importante fonte des neiges. Dans les basses terres, des inondations sont possibles par endroits.

Par ailleurs, un avertissement de froid extrême est également en vigueur dans la région de Churchill Falls, qui peut s’attendre à un refroidissement éolien de -45 à -50.

La région de Port aux Basques recevra d’importantes quantités de pluie, entre 45 à 65 mm, samedi. Les températures chuteront en soirée, Des rafales de 110 km/h sont prévues en après-midi et en soirée samedi.

Des avertissements de blizzard sont en vigueur au Labrador, de samedi matin à dimanche.

Jusqu’à 70 cm de neige sont attendus, avec des rafales allant jusqu’à 130 km/h.

Des températures de -45 à -50 sont prévues à l’ouest du Labrador toute la journée, ainsi qu’à Labrador City et Wabush dimanche.