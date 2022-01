Un véhicule percute un arbre à Montréal : le passager est décédé

Le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, a également été transporté à l'hôpital, mais ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Plusieurs appels ont été faits au 911 vendredi soir, vers 21 h 40, pour indiquer qu'un véhicule a percuté un arbre sur la rue Saint-Donat, près de la rue Vincent-Piette.

Il était incertain dans l'immédiat pourquoi le conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule, alors qu'il circulait en direction nord sur la rue Saint-Donat.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ont été appelés en renfort afin d'extirper les deux occupants du véhicule.

La scène a été protégée pour permettre aux enquêteurs en enquête-collision d'en faire l'analyse, et mieux comprendre les causes et circonstances qui entourent cette collision , a précisé l'agente Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).