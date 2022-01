Rick Bastien, de Luskville, parmi les victimes de l’explosion sur le chemin Merivale

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a confirmé la mort d’un homme et la disparition de cinq autres personnes, présumées mortes, à la suite de l'explosion survenue jeudi dans un édifice de la compagnie Eastway Tank situé au 1995, chemin Merivale, entre la promenade Cleopatra et le chemin Slack, dans l'ouest d'Ottawa.

Parmi les victimes, Rick Bastien, un employé de longue date d'Eastway Tank, ancien superviseur de l'établissement qui figure sur le répertoire actuel de l'entreprise en tant que soudeur/fabricant/mécanicien.

Toute sa vie, mon père a travaillé à la sueur de son front pour subvenir aux besoins de sa famille , a écrit Josh Bastien dans une série de messages texte à CBC News.

C'était un gars qui se tenait debout, aimé de tous ceux qui le rencontraient. Je ne connais personne qui ne l’appréciait pas. Il était là pour ses amis en un clin d'œil. Il nous aimait, ma sœur et moi, et nous pouvions toujours compter sur lui , a également partagé Josh Bastien, qui travaillait aux côtés de son père à Eastway Tank jusqu'à il y a environ un an.

Proche de la retraite

Josh Bastien raconte que son père était un homme très manuel, qui avait récemment mis la touche finale à la maison qu'il partageait à Luskville, avec sa femme, Louise Martel.

Nous avons passé 10 années merveilleuses ensemble et nous pensions que nous en avions encore au moins 30 de plus à venir , a publié Mme Martel sur la page Facebook de son mari. Nous avions de grands projets. RIP RICK. Je t'aime et je t'aimerai toujours, jusqu'à ce que nous nous retrouvions.

« Je pense que mon père voulait vraiment prendre sa retraite et espérait que ce serait bientôt. » — Une citation de Josh Bastien, fils de Rick Bastien

Josh Bastien a expliqué que son père était à trois ans de la retraite et qu'il avait hâte de quitter Eastway Tank.

C'était le meilleur père que je puisse demander. Je suis tellement reconnaissant des moments que nous avons passés ensemble , a dit Josh Bastien.

Mon cœur va à leurs familles

Josh Bastien raconte avoir travaillé avec toutes les personnes décédées ou disparues dans l'explosion et l'incendie de jeudi, les décrivant comme des amis et de bonnes personnes .

Parmi les victimes figureraient aussi, selon lui, le nouveau superviseur de l'usine, qu’il décrit comme un homme bon , une jeune femme qui suivait une formation de soudeuse auprès de son père, un immigrant francophone d'Afrique qui était toujours heureux et souriant au travail et que mon père et moi aimions beaucoup , un autre homme qui racontait toujours des blagues et s'amusait , et un homme de Deep River qui adorait pêcher et faire du tout-terrain dans sa jeep.

Un des blessés de la catastrophe a été transporté par avion à Toronto, où il est soigné dans l'unité des grands brûlés du Sunnybrook Health Sciences Centre. L'hôpital a refusé de divulguer son état de santé à CBC News, vendredi.

Des images du lieu de l'explosion et du feu de jeudi, au 1995 chemin Merivale, à Ottawa Photo : Radio-Canada

Les noms des personnes mortes ou disparues n’ont pas encore été formellement révélés par les autorités, et CBC News n'a pu vérifier de manière indépendante l'identité de chacune.

Le président et propriétaire d'Eastway Tank, Neil Greene, a publié une déclaration vendredi, dans laquelle il exprimait sa grande tristesse .

Mon cœur va à leurs familles, à leurs proches et à tous nos employés qui sont sous le choc de cette tragédie , a déclaré M. Greene.

Nous restons en contact étroit avec les enquêteurs et coopérerons avec les autorités durant toutes les enquêtes qui s'en suivront. Nous voulons savoir tout ce qui s'est passé.

Avec les informations d’Alistair Steele, CBC News