Des travailleurs, dont des enseignants, réclament des masques N95

Ils soutiennent que c’est devenu un outil essentiel pour leur sécurité et leur santé sur le lieu de travail.

Daniel Légère, le président de la Fédération des travailleuses et travailleurs, relève une contradiction chez les employeurs qui refusent de fournir cet outil.

Les employeurs nous disent qu’ils sont à court de main-d'œuvre. Ils sont inquiets parce que leurs employés tombent malades. Mais il faut protéger ces employés-là , déclare M. Légère.

« C’est bien plus gros qu’une question légale. Il y a la question morale et éthique aussi. » — Une citation de Daniel Légère, Fédération des travailleuses et travailleurs du Nouveau-Brunswick

Le dirigeant syndical n’est pas tendre envers le gouvernement du Nouveau-Brunswick, que les travailleurs doivent interpeller depuis le début de la pandémie.

C’est frustrant avec la province : ils n’ont pas agi. Ils ont eu deux ans pour acheter des masques de cette qualité-là , affirme Daniel Légère.

C’est de valeur, c’est une grosse opportunité de perdue de pas avoir adressé le problème quand il a été souligné il y a deux ans passés , déplore-t-il.

Daniel Légère croit que les masques N95 rempliraient mieux les exigences prévues dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. Les standards sont là, il faut juste mettre de la pression sur les employeurs.

Des enseignants s'inquiètent du retour en classe

Chez les enseignants, on mène une bataille similaire en Nouvelle-Écosse, où le retour en classe des élèves se fait lundi prochain, 17 janvier.

L’association des enseignants de la province n’est pas satisfaite des conditions de retour en classe, parce qu’à moins d’avoir des élèves ayant des besoins spéciaux, ce sont des masques chirurgicaux qui seront désormais offerts aux enseignants et élèves, et non pas des masques N95.

La santé publique nous dit que les écoles sont des endroits sécuritaires. Mais avec Omicron, beaucoup d’enseignants ont dû s'isoler ce qui a forcé la fermeture d’écoles , relate le président du syndicat, Paul Wozney.

À Terre-Neuve-et-Labrador, même les enseignants qui travaillent auprès des élèves à besoins spéciaux n’auront pas de masques N95.

Trent Langdon, le président de l’Association des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme que le gouvernement leur a répondu que le personnel scolaire n’a pas besoin du niveau de protection conféré par les masques N95, que la province réserve aux travailleurs de la santé.

Le gouvernement vise un retour en classe des élèves le 24 janvier dans cette province, et confirmera mercredi prochain si ce sera le cas ou non.

