L’obligation d’exiger le VaxiCode dans les grandes surfaces sème l'incompréhension

Bien que les petits commerces soient épargnés, les petites équipes qui opèrent sur des superficies supérieures à 1500 mètres carrés devront en effet faire respecter cette nouvelle mesure.

Je ne me suis jamais considérée comme une grande surface , se désole Mélanie Grégoire, la directrice générale des Serres St-Élie. En raison de la salle de production qui lui permet de faire pousser des plantes, son commerce dépasse les 1500 mètres carrés.

Elle se dit prête à respecter les mesures sanitaires, mais aimerait obtenir plus d’explications de la part du gouvernement.

« La question que je me pose aujourd'hui, c'est cette mesure-là, elle fait mal à qui? Est-ce qu'elle fait mal vraiment aux non-vaccinés, ou aux entrepreneurs comme moi qui gèrent des business, qui gèrent des employés, qui eux aussi sont épuisés de la pandémie? » — Une citation de Mélanie Grégoire, directrice générale des Serres St-Élie

Quand le gouvernement disait hier en conférence de presse que ces types de commerces là ont souvent déjà quelqu'un à la porte, ce n’est pas le cas aux Serres St-Élie , ajoute Mme Grégoire.

Le copropriétaire du magasin Momo Sports Michel Poisson indique aussi que la nouvelle mesure va compliquer la vie à ses équipes.

Ça se peut que ce soit moi qui y aille [accueillir les clients à la porte] quelques heures par jour. Je n’en ai aucune idée. On va se partager le travail et on va trouver une solution , assure-t-il.

Il dit déjà réfléchir à des solutions pour rendre l’expérience des clients la plus agréable possible.

S'il faut mettre deux personnes à la porte pour aller plus vite, on mettra deux personnes à la porte pour faire attendre le moins possible nos clients , soutient-il.

Mélanie Grégoire est du même avis. Tout ce qu'on va mettre en place au fur et à mesure que l'on va vivre avec cette mesure-là, ça va être pour faciliter la vie de nos clients.

Les marchés d’alimentation et les pharmacies ne seront pas touchés par l’obligation d’exiger le passeport vaccinal.

Avec les informations d’Arianne Béland