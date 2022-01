Le Yukon resserre ses mesures sanitaires, car le variant Omicron se propage vite

Le système de santé du Yukon est menacé par un nombre sans précédent de cas de COVID-19, affirme le gouvernement dans un communiqué de presse publié en fin de journée vendredi.

« Ces nouvelles mesures sanitaires sont nécessaires pour éviter de mettre à mal le système de santé et d'empêcher qu'il soit surchargé. » — Une citation de Sandy Silver, premier ministre du Yukon

Le Yukon suit donc les recommandations de la médecin hygiéniste en chef par intérim, Catherine Elliott, et adopte des mesures sanitaires plus contraignantes dans le but de limiter les contacts entre les individus.

Les regroupements publics et privés sont limités à deux ménages et à maximum de 10 personnes. Ceci inclut les sports amateurs d'équipe, les entraînements de groupe, les loisirs et activités de groupe.

Le gouvernement maintient la limite de six personnes par table dans les bars et les restaurants et ceux-ci doivent fermer à 22 h au plus tard.

Tous les événements intérieurs sont annulés y compris les funérailles et les mariages.

Les casinos sont fermés.

« Ces nouvelles mesures sont indispensables pour réduire le nombre de personnes gravement atteintes par la COVID-19 et ont été conçues pour diminuer le risque d'infection tout en maintenant, dans la mesure du possible, la santé et le bien-être. » — Une citation de Dre Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon

Le Yukon encourage tous ces habitants à adopter dès maintenant ces nouvelles mesures et souligne que leur respect sera imposé en vertu de la Loi sur les mesures civiles d'urgence à compter du mardi 18 janvier.

Ces mesures viennent s'ajouter à celles déjà en place quant au port du masque, au besoin de présenter sa preuve vaccinale et à la limite sur la capacité permise dans les établissements.

En se basant sur la tendance en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, des provinces qui ont une à deux semaines d'avance sur le territoire, le Yukon s'attend à une augmentation des hospitalisations causées par la COVID-19 au cours des prochaines semaines, même avec l'adoption de ces nouvelles mesures, ajoute le communiqué.

En s'ajoutant à un taux d'absentéisme important chez les travailleurs de la santé touchés par la maladie, l'augmentation des hospitalisations va mettre à dure épreuve le système de santé yukonnais, affirme le gouvernement.

La Dre Catherine Elliott recommande également que les entreprises continuent de :

appuyer le télétravail de ses employés quand cela est possible;

appuyer une politique qui encourage ses employés à rester à la maison quand ils sont malades;

et à offrir du soutien pour réduire les méfaits de mesures d'auto-isolation, y compris les impacts financiers.

Le gouvernement encourage fortement tous les Yukonnais admissibles à se faire vacciner et à obtenir leur dose de rappel le plus rapidement possible.

Le bureau de la médecin hygiéniste en chef dit évaluer la situation au jour le jour afin de prendre des mesures additionnelles au besoin et de déterminer quand il y aura lieu de mettre fin à ces nouvelles mesures.