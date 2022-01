Éthiopie : au moins 108 morts dans des frappes aériennes au Tigré, selon l’ONU

Nous sommes alarmés par les multiples informations profondément troublantes que nous continuons de recevoir concernant les victimes civiles et la destruction de biens civils résultant des frappes aériennes dans la région du Tigré, en Éthiopie , a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Elizabeth Throssell.

Au moins 108 civils ont été tués et 75 autres ont été blessés depuis le début de l'année, à la suite de frappes aériennes qui auraient été menées par les forces aériennes éthiopiennes dans cette région, a-t-elle indiqué lors d'un point de presse habituel des agences de l'ONU.

À ce jour, la frappe aérienne la plus meurtrière a touché le camp de déplacés de la ville de Dedebit le 7 janvier, faisant des dizaines de morts et de blessés. Nous avons établi depuis que trois des personnes grièvement blessées sont décédées à l'hôpital [...], ce qui porte le bilan de cette seule frappe à au moins 59 morts , a indiqué la porte-parole du Haut-Commissariat.

Dans un gazouillis publié vendredi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ONU , Antonio Guterres, a une nouvelle fois appelé les belligérants à arrêter les combats sous toutes leurs formes .

« Toutes les personnes qui ont besoin d'aide humanitaire doivent la recevoir le plus rapidement possible. Il est temps d'entamer le dialogue et la réconciliation. »