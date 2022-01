Grand défenseur de la justice sociale, le Franco-Manitobain Hubert Balcaen n’est plus

Hubert Balcaen, figure connue de la communauté francophone pour avoir fait la promotion de la justice sociale et de la solidarité internationale, est décédé mercredi soir à l’âge de 82 ans.

M. Balcaen a été membre fondateur du chapitre manitobain de Développement et Paix, pour lequel il a fait du bénévolat de 1967 à 2019.

Développement et Paix Canada a été fondé en 1967 par la Conférence des évêques catholiques du Canada, en réponse à une déclaration du Pape Paul VI qui affirmait que le développement international est la nouvelle incarnation de la paix .

Son ami Roger Dubois se souvient que Hubert a tout de suite aimé la philosophie de Développement et Paix et il a décidé d’apporter ça ici. Il a présenté l’idée de justice sociale partout au Manitoba dans plusieurs communautés .

Selon Roger Debois, Hubert Balcaen estimait que les catholiques de la province devaient eux aussi militer pour la justice sociale à travers le monde.

Il faisait les sermons pour le curé à Notre-Dame-de-Lourdes, à Saint-Malo, à Saint-Pierre, à Saint-Claude. Il allait partout où on lui demandait de parler parce qu’il croyait énormément dans la philosophie de Développement et Paix , ajoute Roger Dubois.

M. Dubois parle d’Hubert Balcaen comme d’un homme dévoué et travailleur qui amenait une tâche jusqu’au bout .

Hubert Balcaen a aussi été professeur de français à l’Université du Manitoba de 1967 à 1998. ll a mené des recherches sur les productions culturelles en français dans l’Ouest canadien.

Ceux qui l’ont eu comme professeur ont dû être ravis d’avoir quelqu’un d’aussi passionné par le sujet de la langue. C’était un grand humaniste, un homme extrêmement dévoué à la cause et généreux de son temps , a souligné Liste Gaboury-Diallo, professeure au département d’études françaises, de langues et de littératures à l’Université de Saint-Boniface.

M. Balcaen et elle ont collaboré lors d’une recherche touchant la francophonie manitobaine.

M. Balcaen avait aussi travaillé à la fin des années 1960 comme journaliste pigiste à Radio-Canada.

Né à Saint-Bonidace, il a résidé plus de 50 ans dans le quartier Saint-Norbert à Winnipeg.

