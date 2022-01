Champs endommagés par des motoneiges : l’UCFO appelle à « un comportement responsable »

L’Union des cultivateurs franco-ontariens UCFO indique que des sorties fréquentes de motoneiges [ont été observées] sur les terres agricoles [...] au cours des dernières années.

C’est pourquoi l’organisme prend les devants en invitant les amateurs à adopter un comportement responsable dans les sentiers .

De moins en moins, on voit des terres agricoles [...] qui sont laissées sans couvert végétal. Il y [en] a de plus en plus [...] qui sont semées à l’automne. Donc, [les passages répétitifs de motoneiges] créent des dommages aux cultures , explique le directeur général de l’Union des cultivateurs franco-ontariens UCFO , Danik Lafond.

Selon l’UCFO, des sorties hors piste ont été observées de façon fréquente sur les terres agricoles de la région au cours des trois dernières années. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Ce type de comportement est l’une des raisons qui ont incité Markus Haerle, un producteur de grandes cultures de St-Isidore, à interdire l’accès à ses champs aux motoneigistes, il y a trois ans.

Selon lui, les dommages causés par les motoneigistes délinquants aux cultures de couverture peuvent entraîner des pertes financières importantes.

Ce sont de grosses dépenses. On ne peut pas se permettre d’avoir des pertes. [...] Mes coûts de production sont juste trop élevés , indique le fermier qui possède un peu plus de 800 hectares de terres agricoles.

C'est sans compter que le bruit des motoneiges peut perturber le bien-être des animaux d’élevage.

[Les fermes], ce sont généralement des bâtiments où le calme est important si on se réfère à la production laitière ou à la production de volaille. Le bruit des véhicules qui passent près des bâtiments, ça énerve le troupeau , ajoute Danik Lafond.

Des mesures pour sensibiliser les motoneigistes

Certes, les clubs de motoneige ne prennent pas cette question à la légère.

D’ailleurs, la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario (FCMO) a lancé une campagne de sensibilisation à l’égard de ses membres.

Les motoneigistes qui renouvellent leur permis sont notamment invités à visionner une vidéo afin qu’ils s’engagent à une conduite légale et responsable .

On reconnaît énormément la part des agriculteurs qui prêtent généreusement leurs lieux pour établir un sentier de motoneige , tient à préciser Pascal Roy, directeur de la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell (CSRPR).

C’est sans compter la présence des agents de la Police provinciale de l’Ontario dans les sentiers.

Des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 $ sont prévues dans le cadre de la Loi sur l'entrée sans autorisation.

Cette année, [...] toutes les ressources sont mises à profit pour véhiculer des messages [à l’égard] de ces contrevenants qui ne respectent pas [les règles] , poursuit Pascal Roy qui agit aussi à titre de bénévole auprès du Club de motoneige de l'est de l'Ontario.

En hiver, la santé de l’industrie touristique, rappelle celui-ci, repose en grande partie sur cette relation que les motoneigistes entretiennent avec les agriculteurs.

Si on regarde la région de l’est de l’Ontario, [ce sont] presque 10 000 membres. Donc, dans une fin de semaine ou une saison, il y a plusieurs milliers de gens [dans les sentiers] , conclut le directeur de la Corporation du Sentier récréatif de Prescott et Russell CSRPR .

Dans les Comtés unis de Prescott et Russell, la pratique de la motoneige générerait entre 16 et 20 millions de dollars en retombées économiques annuellement.