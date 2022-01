Le Sofia Art Studio de Jonquière ferme ses portes

La propriétaire, l'artiste peintre Sophie Lebeuf, avait ouvert cet espace studio et galerie d'art en août 2019.

C'est maintenant la fin de cette aventure. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire, selon elle.

Les fermetures successives, ça gruge. On met l'effort, on referme, on repart à zéro. Le contexte aussi, les étudiants sont là, mais ils sont moins nombreux qu'au début. Même chose pour les expositions, j'avais de belles expositions et il y a eu des annulations. Tout devient incertain. C'est ce qui fait que j'ai dû prendre cette décision , a-t-elle raconté en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À l'ouverture, plus d'une soixantaine d'étudiants étaient inscrits à l'école de peinture. Une trentaine d'expositions ont été présentées.

Je n'en sors pas amère, je n'en sors pas non plus dévastée. Le cheminement, les émotions ont toutes passé et je les ai assimilées. J'en sors grandie et je garde seulement les beaux moments , a-t-elle poursuivi.

La peintre jonquiéroise va continuer de créer, tout en oeuvrant dans le milieu de la santé.

Merci à tout le monde qui a été là toutes ces années. D'ailleurs, ça aurait fait 25 ans que j'enseigne cette année. Merci à tous les artistes qui m'ont fait confiance et qui faisaient partie de la programmation. Merci d'avoir été présents , a-t-elle conclu.

D'après un reportage de Julie Larouche