Des universités défient Québec en planifiant une rentrée en présence pour février

En théorie, le retour en présence sur les campus devrait être complété d'ici le lundi 31 janvier. Or, certains établissements ont annoncé cette semaine qu'ils entendaient maintenir leurs cours à distance jusqu'en février.

C'est le cas de l'Université Concordia, à Montréal. L'établissement a annoncé sur son site web jeudi que la rentrée en présence n'aura lieu que le jeudi 3 février, soit trois jours après la date limite fixée par Québec.

De même, les étudiants et professeurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ne devraient pas retourner en classe avant la mi-février. Sur son site web, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue UQAT écrit même que l'enseignement à distance sera privilégié tant que 75 % des étudiants n'auront pas reçu leur dose de rappel contre la COVID-19.

Le campus de Rouyn-Noranda de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

En outre, au moins un établissement d'enseignement collégial, soit le Cégep régional de Lanaudière a confirmé dans les derniers jours qu'il entendait reporter sa rentrée. Ainsi, les cours reprendront le 7 février, en présence. D’ici là, il n’y aura pas de cours à distance; le calendrier a simplement été décalé.

Québec demande aux établissements de se conformer

Le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, avait pourtant prévu une « période de transition » de deux semaines pour permettre aux cégeps et aux universités de renouer avec les cours en classe au-delà du lundi 17 janvier – date initialement fixée par le premier ministre Legault, le 30 décembre dernier.

Ce sursis avait été décrété le 7 janvier après l'annonce par certains établissements, comme l'Université de Montréal et l'UQAM, d'une rentrée en présence le lundi 24 janvier, voire le lundi suivant, soit le 31 janvier.

Le gouvernement Legault a tenu à rappeler les règles du jeu vendredi soir. Dans une communication transmise à Radio-Canada, le cabinet de la ministre McCann a appelé les établissements rétifs à se conformer aux directives qui leur ont été communiquées dès le 30 décembre dernier .

La ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Danielle McCann Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le retour en présence sur les campus devra s'effectuer dès le 17 janvier , a-t-il rappelé, soulignant qu'il avait déjà fait preuve de flexibilité en permettant aux cégeps et universités la possibilité de compléter ce retour d'ici le 31 janvier .

En entrevue à l'émission Midi info, sur ICI Première, la ministre McCann avait elle-même rappelé plus tôt dans la journée que le 31 janvier représentait la date ultime pour renouer avec le retour en classe des étudiants dans les établissements d'enseignement postsecondaire.

Des étudiants veulent retourner en classe

Car le report de semaine en semaine de la rentrée en présence au cégep et à l'université ne plaît pas à tout le monde.

En Abitibi, par exemple, une lettre ouverte a commencé à circuler vendredi pour demander à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue UQAT de faire marche arrière et d'amorcer un retour en présentiel entre le 17 et le 31 janvier , car de nombreux étudiants préféreraient largement vivre un retour en classe comme les mesures gouvernementales le permettent .

Concrètement, la mesure exigée par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue UQAT ciblant une couverture vaccinale de 75 % pour la troisième dose [...] empêcherait des cohortes complètes d’avoir un enseignement en présentiel, et ce, pour encore plusieurs semaines , écrivent ses auteurs, ajoutant que Québec n’a jamais fait mention d’une mesure aussi extrême .

Sans compter qu' il est évident , selon eux, que la qualité de l’enseignement reçu en ligne n’équivaut pas à celle des cours en présentiel .

« Pour certains étudiants, le parcours universitaire tire à sa fin. Malheureusement, pendant les trois dernières années de celui-ci, ils n’ont eu que deux sessions complètes en présentiel, ce qui nuit beaucoup à la qualité de la formation qu’ils ont reçue. Il est assez navrant de sortir avec un diplôme et un titre, mais sans l’intégralité des compétences qui auraient dû être développées pendant cette formation. » — Une citation de Extrait de la lettre ouverte à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

La lettre ouverte avait été signée vendredi soir par plus de 70 étudiants, selon ses auteurs. Ceux-ci font front commun contre la position officielle de l'Association générale étudiante de l'UQAT AGEUQAT , l'association étudiante locale, qui a déclaré sur Facebook cette semaine que cette mesure lui semblait satisfaisante .

L' Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue UQAT et Concordia s'expliquent

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue UQAT s'est justifiée par courriel vendredi soir en soulignant que plusieurs de ses activités de recherche [...[ se sont poursuivies en présentiel sans interruption aucune et que le retour de l’enseignement en présentiel sera amorcé dès le 24 janvier en commençant par les cours comprenant une composante pratique ou expérientielle .

De plus, l’accès aux campus et centres est possible en suivant les mesures sanitaires et les services aux étudiants, dont le soutien psychosocial, l’aide à la réussite et le soutien technopédagogique, sont disponibles en présence ou à distance , a fait valoir la directrice des communications de l'université, Stéphanie Duchesne.

Celle-ci a également rappelé que des représentants de l'Association générale étudiante de l'UQAT AGEUQAT et des quatre syndicats de l'université avaient été consultés. En outre, le ministère est au courant des orientations qui ont été prises par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue UQAT , assure Mme Duchesne.

L'Université Concordia, pour sa part, a précisé vendredi soir par courriel que sa session d’hiver [avait] commencé le 6 janvier, soit un jeudi , et que, pour des raisons de planification, il [était] plus cohérent de reprendre les cours en personne un jeudi afin de faciliter la structure des cours .