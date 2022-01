Dans le but d’inciter sa population à encourager les commerçants du centre-ville, la Ville de La Sarre prolonge la gratuité de ses parcomètres jusqu’au 1er mars. La mesure avait initialement été mise en place pour la période des Fêtes.

La directrice générale de la Ville, Isabelle D’Amours, explique que l’administration municipale désire avant tout démontrer qu’elle sera toujours présente pour aider les entreprises lasarroises.

C’est un appel du cœur. [...] Ce n'est pas facile, on a vécu des fermetures avant Noël. Il faut absolument stopper l’hémorragie. Il faut s’assurer qu’il y ait une vitalité dans le centre-ville. On veut vraiment maintenir les entreprises qu’on a sur notre territoire , souligne-t-elle.

Lorsqu’un commerce met la clé sous la porte, les répercussions peuvent être plus importantes que les gens peuvent croire, selon Mme D’Amours.

La vitalité économique, ça passe par les gens derrière les entreprises. Si on regarde les équipes de hockey, par exemple, celles qui sont commanditées par Deschênes, si demain matin il n’y a plus cette entreprise-là à La Sarre, qui va les commanditer? Ça ne sera pas Amazon qui va venir encourager nos clubs de hockey , fait-elle observer.

D’autres mesures

Le conseil municipal de La Sarre, qui déposera son budget le 25 janvier, étudie actuellement de quelle façon il peut soutenir encore plus les commerces locaux. Isabelle D’Amours confirme que les membres du conseil et la direction générale travaillent à établir un taux de taxation qui permettrait aux entreprises d’obtenir un certain répit financier.