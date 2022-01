Retour en classe : des parents naviguent entre soulagement et inquiétude

Frédéric Caron, père de famille, avoue que c’était difficile de concilier travail et école en ligne. Il indique que le retour en classe sera profitable tant aux parents qu'aux enfants.

On est inquiet parce qu’on va voir l’impact des chiffres de la COVID-19, mais c’est sûr que la place des enfants est dans leur groupe , admet-il. On voit que l’attente et l’attention, ce n’est pas la même chose en classe.

Je souhaite que les mesures sanitaires soient les plus rigoureuses possibles pour éviter une autre flambée des cas de COVID , suggère M. Caron.

De son côté , Sophie Bober énumère quelques points positifs au retour physique en classe. Je pense que les enfants sont contents de retourner en présentiel, parce qu’il n' y aura pas de « bogue » informatique , soutient-elle. Elle dit cependant espérer que les gens continueront à respecter les mesures sanitaires dans les écoles.

C’est difficile de combiner notre propre travail avec l’accompagnement de nos enfants , reconnaît pour sa part Cécile Facal.

On se sent très heureux. Soulagés parce que l’école en ligne, cela s’est très bien passé, mais c’est quand même beaucoup plus demandant comme parent. C’est dur aussi pour les enfants d'être en ligne, même si tout le monde travaille très bien , indique-t-elle.

Des enfants impatients de retourner à l’école

Des enfants rencontrés par Radio-Canada se sont dits impatients de revoir leurs camarades de classe.

J’aimais bien l’école en ligne, mais je préfère être en présentiel parce que je peux voir mes amis. Là-bas, c'est qu’on apprend beaucoup plus de choses qu’à la maison , déclare Émile Vallée.

C'est le même son de cloche pour Marcelle Castelnerac et son petit frère Adrien.

Je suis prête et je suis contente. Rester 5 h devant l’écran, c’est pas vraiment facile. Cela n’a pas été facile avec l’école en ligne. Mais j’ai fait un peu d’activités chaque jour. Cela m’a aidé à dépenser de l'énergie , explique Marcelle.