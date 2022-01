COVID-19 en Alberta : 187 hospitalisations de plus en 5 jours

Entre jeudi et vendredi, 36 hospitalisations de plus ont été enregistrées.

Parmi les 822 personnes actuellement à l’hôpital, 81 sont aux soins intensifs.

La province annonce également 5 décès de plus en 24 heures, ce qui porte le nombre total de personnes décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie en Alberta à 3380.

La moyenne du taux de positivité des tests PCR au cours des 7 derniers jours s'établit à 39,24 %.

Vendredi, la province indique avoir identifié 6163 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 et un total de 64 129 cas actifs sur son territoire.

Jusqu’à maintenant, 89,7 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 85,7 % ont reçu deux doses.