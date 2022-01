Des téléphones satellites dans le parc national Kootenay pour plus de sécurité

Quatre téléphones satellites ont été installés dans le parc national Kootenay sur la route 93, qui relie Castle Junction, en Alberta, et Radium, en Colombie-Britannique, afin de pouvoir contacter les secours au besoin.

En cas d'accident ou de panne, faute de réseau cellulaire sur 100 kilomètres, les automobilistes devaient parfois attendre plus d’une heure pour qu'eux ou une autre personne appellent les secours.

Ces quatre téléphones satellites permettront aux automobilistes d’obtenir de l’aide plus rapidement, selon Colleen Roberts, résidente de Windermere et directrice d’un comité citoyen qui visait à améliorer les communications d’urgence dans le secteur.

C’est bien de savoir que nous avons ces téléphones et que nous n’avons plus besoin d’espérer que quelqu’un s’arrête pour nous aider , dit-elle.

La route 93 sud est surtout utilisée par les touristes, les résidents des Kootenays qui désirent se rendre à Calgary et vice-versa, ainsi que plusieurs entreprises minières et forestières.

Depuis près d’un an, cette route sert aussi de voie de contournement lorsque la circulation sur la Transcanadienne est déviée en raison des travaux du canyon Kicking Horse, près de Golden, en Colombie-Britannique.

Ces travaux ont vraiment accentué la nécessité d’avoir un moyen de communication pour les urgences sur ce tronçon de route , croit Colleen Roberts. Elle donne l'exemple d'un grave accident survenu en novembre à cause d’une tempête de neige. Des dizaines d’automobilistes avaient été pris au piège sans pouvoir communiquer avec qui que ce soit pendant plusieurs heures.

Avec cette installation, les automobilistes ne seront jamais à plus de 15 minutes d’un téléphone satellite. Cela va vraiment améliorer la sécurité des voyageurs et de ceux qui travaillent dans les camps , précise-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les téléphones satellites ont été installés de façon à ce que les automobilistes ne soient jamais à plus de 15 minutes du service d'urgence. Photo : Parcs Canada

Le coût d’achat et d’installation des téléphones, soit 80 000 $, est financé à parts égales par Parcs Canada et le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, responsable du projet de construction au canyon Kicking Horse.

Une route parfois dangereuse

Les quatre téléphones sont connectés directement au répartiteur de Parcs Canada et ils seront en service 24 heures sur 24, selon Rick Kubin, un porte-parole de l'organisme.

Il est important de savoir que c’est l’équivalent d’un service 911, précise-t-il. Et ce n’est pas seulement pour les accidents automobiles. Nous espérons que les gens vont aussi les utiliser pour signaler des feux de forêt ou toute autre urgence.

La mairesse de Radium, Clara Reinhardt, encourage les automobilistes à rester vigilants et bien préparés malgré ce nouveau service offert dans le parc national Kootenay.

Je crois que les gens qui utilisent cette route toutes les fins de semaine oublient parfois qu’elle se trouve dans un parc national, dans les montagnes, dit-elle. Ils devraient toujours avoir sur eux de la nourriture, de l’eau, des vêtements chauds, des couvertures et des chandelles au cas où il arriverait quelque chose.

Avec les informations de Colleen Underwood