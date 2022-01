Le campus nordique de l’Université Laval de retour

L’Université Laval récidive avec son concept de campus nordique. À compter de samedi, patineurs et fondeurs pourront profiter des installations extérieures aménagées sur les terrains de l’institution.

Comme l’an dernier, un anneau de glace et une piste de ski de fond en pas classique et en pas de patin sont ouverts gratuitement au public, tout comme des petits sentiers de raquettes dans les boisées de l’Université Laval.

L’anneau de glace a été allongé à 400 mètres, cet hiver, pour permettre d’accueillir jusqu’à 150 patineurs en même temps. Une glissade a également été ajoutée en bordure des gradins du stade Telus et une roulotte chauffée est maintenant accessible pour enfiler les patins.

L'anneau de glace de 400 m sera entretenu tout le reste de l'hiver sur le campus de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L’an passé, c’était un projet pilote. On voulait voir la réponse des gens de la communauté. Ç'a été très fort, donc on a voulu aller plus loin et en faire un événement annuel , explique la directrice du service des activités sportives (SAS), Julie Dionne.

Une initiative réussie des employés

Malgré une ouverture plus tardive, l’hiver dernier, quelque 16 000 visiteurs ont fréquenté les installations. Une belle réussite pour une idée non pas venue de la haute direction de l’université, mais plutôt des employés des services des immeubles et des activités sportives qui désiraient égayer le campus déserté par les étudiants, l’hiver dernier, durant la 3e vague de COVID-19.

C’est l’initiative des employés qui voulaient se réapproprier un peu le campus, l’hiver. Plusieurs services et facultés de l’université ont été impliqués et c’est la beauté du projet , poursuit Julie Dionne.

Campus nordique Université Laval Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les courageux qui braveront le froid, samedi, lors de la journée d’ouverture, auront droit à quelques surprises. La mascotte du Rouge et Or, Victor, sera notamment présente, des prestations musicales en direct sont prévues et le film La guerre des tuques sera présenté sur l’écran géant du stade.

À quand le retour en classe?

Présente lors de la conférence de presse de vendredi, la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, a par ailleurs exprimé son désir de ramener les étudiants en classe dès que possible. Tous les cours, à l’exception des laboratoires et des travaux pratiques, se déroulent présentement en ligne. La directive est en vigueur au moins jusqu’au 30 janvier.