La Caravane des dix mots invite les Manitobains à jouer avec leur imagination

Dix mots en français pour s’amuser et créer à travers le monde. C’est ce que propose le dispositif La Caravane des dix mots, qui fait une halte au Manitoba en 2022 grâce à la Maison Gabrielle-Roy, l'Alliance française du Manitoba (AFM) et le Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

Un projet autour de la langue française

La Caravane des dix mots a été initiée il y a 20 ans par un homme de théâtre français, Thierry Auzer. Elle a pour objectif de faire rayonner la richesse et la diversité de la langue française à travers le monde.

Comme le souligne Sébastien Gaillard, directeur de la Maison Gabrielle-Roy, certains mots n’ont pas le même sens en fonction de l'endroit où on se trouve .

« Ici, au Manitoba, l’instrument pour effacer du carbone s’appelle une "efface" mais, en France, on appelle ça une "gomme". Et ailleurs, cela va s’appeler encore autrement. » — Une citation de Sébastien Gaillard, directeur de la Maison Gabrielle-Roy

La Maison Gabrielle-Roy, devenue caravanier officiel, lance ce projet autour de la langue française en partenariat avec l’Alliance française du Manitoba AFM et le Centre culturel franco-manitobain CCFM .

Le Manitoba rejoint ainsi 47 autres partenaires de la Caravane autour du monde.

Le but est que les communautés francophones du monde entier puissent s'amuser, travailler et partager autour des dix mots sélectionnés chaque année.

La Caravane a choisi les mots de 2022, et le mois de janvier débute avec le mot : époustouflant.

Les neuf autres mots proposés pour l'année sont : décalé, divulgâcher, ébaubi, farcer, kaï, médusé, pincemoi, saperlipopette, tintamarre.

Époustouflant!

En janvier, La Caravane des dix mots invite toutes les personnes qui le souhaitent à créer autour du mot époustouflant.

« C’est aussi un moyen pour créer d’une façon littéraire ou musicale ou même par des œuvres visuelles, pour montrer ce qu’on peut faire autour d’un mot. » — Une citation de Sébastien Gaillard, directeur de la Maison Gabrielle-Roy

Sébastien Gaillard confie qu’il va travailler le mot époustouflant de façon visuelle en mer de mots .

Il explique sa technique. Je vais écrire sur une page blanche tout ce qui est en lien avec le mot époustouflant pour moi : le soleil qui apparaît à l’Est tous les matins, entendre des oiseaux… donc je vais écrire "oiseaux", "froid", "Manitoba"... tout ça commence à créer un petit ruisseau, qui devient un fleuve puis une rivière de mots, auxquels on peut ajouter des mots en couleurs et des caractères de différentes tailles.

Pour le directeur de la Maison Gabrielle-Roy, tout le monde peut participer.

L’essentiel est que le texte soit personnel, qu’il vous représente vous, avec votre passé, vos rêves, vos envies, vos troubles… on a tout ça en nous. Plus on est sincère, plus il est proche de nous, plus il va être éclatant et brillant.

Sébastien Gaillard, poète Photo : Denis Chamberland

Des francophones pour diffuser la francophonie au-delà du Manitoba

Plusieurs activités sont également prévues dans la cadre de l’événement entre janvier et juin 2022.

Les contributeurs peuvent participer de deux façons différentes : soit en présentant un travail avant le 27 mai 2022, soit en participant régulièrement aux ateliers d’écriture, aux soirées Juste Slam(e), ou à toute autre initiative lancée par La Caravane des dix mots au Manitoba.

Ce matériel sera ensuite exploité pour être diffusé parmi les communautés francophones qui participent au dispositif de La Caravane des dix mots.

Nous allons recueillir des images et des matières qui nous ont été proposées et créées autour de ces dix mots et allons remettre des images florilèges à la Caravane des dix mots, qui seront destinés à un film commun de tous les caravaniers. Le Manitoba apparaîtra dans ce film florilège qui représente tous les participants de la francophonie mondiale , précise le directeur de la Maison Gabrielle-Roy.

Au-delà de l’aspect amusement, il y a aussi un enjeu autour de la francophonie pour faire connaître le Manitoba parmi les autres communautés francophones.

Pour Sébastien Gaillard, ce serait la plus belle chose : montrer comment on parle français au Manitoba et comment on parle bien le français au Manitoba. En échangeant avec d’autres caravaniers, je me suis rendu compte qu’ils ne connaissaient pas le Manitoba et qu’ils ne savaient pas qu’on parlait français au centre du Canada.

« Ce que je souhaiterais vraiment, c’est d’entendre les sonorités de la langue manitobaine française. » — Une citation de Sébastien Gaillard, directeur de la Maison Gabrielle-Roy

Pour ceux qui souhaitent s’y mettre tout de suite, un atelier d’écriture en ligne est organisé avec l’Alliance française, le 24 janvier à 18 h, avec Sébastien Gaillard (sur inscription).