Square Enix annonce qu’il reprend la vente du jeu Final Fantasy XIV

Après plus d’un mois d'arrêt, les ventes du jeu à succès Final Fantasy XIV (FFXIV) reprendront, selon ce qu’a annoncé vendredi le directeur et producteur du jeu, Naoki Yoshida.

Le studio Square Enix, qui édite le jeu, avait pris les grands moyens à la mi-décembre afin d’apaiser les serveurs de FFXIV. Les systèmes étaient surchargés par un engouement monstre de la communauté de joueurs et joueuses depuis la sortie de l’extension Endwalker au début du mois de décembre 2021.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des adeptes du jeu devaient parfois patienter pendant des heures en file d’attente avant de pouvoir se connecter au serveur et lancer une partie en ligne.

L’entreprise avait donc suspendu la vente du titre, en plus d’accorder la priorité de jeu aux personnes détentrices d’un abonnement actif. Elle avait également annoncé la fin des essais gratuits et fermé l’accès aux joueuses et joueurs non payants pendant les heures de pointe.

Voilà que les personnes qui souhaitent mettre la main sur le jeu depuis un mois ont une date à inscrire à leur calendrier : la vente numérique de FFXIV reprendra le 25 janvier prochain.

Des solutions à court et à long terme

L’éditeur explique que les internautes ont pu progresser dans le contenu, permettant aux serveurs de s’équilibrer.

Bien que la stabilité du jeu soit suffisante pour reprendre les ventes, selon Square Enix, les essais gratuits demeurent suspendus pour le moment.

Alors que certains mondes continuent de connaître des encombrements aux heures de pointe, notre plan visant à résoudre fondamentalement le problème commence à prendre forme , a indiqué Naoki Yoshida dans un billet de blogue.

Le directeur du jeu a aussi évoqué dans son message que des centres de données existants seraient agrandis dès cet été, ce qui pourrait aider à remédier à la congestion des serveurs.

« Nous pensons que cette extension de serveur est une étape importante pour offrir aux joueurs et joueuses la meilleure expérience de jeu possible dans FFXIV. » — Une citation de Naoki Yoshida

Square Enix avait pourtant indiqué ne pas être parvenu à déployer davantage de serveurs pour la sortie de l’extension Endwalker en décembre en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques, toujours d’actualité.

La première phase d’agrandissement est prévue en août 2022 pour les centres de données en Amérique du Nord.