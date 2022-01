Reprise des cours : les cégeps du Bas-Saint-Laurent optent pour différentes formules

La date de la reprise des cours varie également d’un collège à un autre, mais aura généralement lieu le 17 ou le 24 janvier, à l'exception de l'Institut maritime du Québec, où elle aura lieu le 19 janvier.

Dès mardi – les cours du lundi étant suspendus en raison d'une tempête – les étudiants du Cégep de La Pocatière pourront assister à leurs cours en présence. La directrice générale, Marie-Claude Deschênes, indique n’avoir apporté aucune modification au calendrier prévu initialement.

Elle explique que son équipe a pesé les pour et les contre avant de donner son feu vert au retour en classe des étudiants. Mme Deschênes est convaincue d’être en mesure de permettre une rentrée sécuritaire. Elle ajoute que la reprise des cours en présence était d’ailleurs très attendue des étudiants.

La direction du Cégep de La Pocatière dit avoir pesé les pour et les contre avant d'opter pour un retour en classe (archives).

Le Centre matapédien d’études collégiales amorce également sa session d’hiver lundi. Les cours auront lieu à distance les deux premières semaines avec une possibilité de tenir des laboratoires en présence dans la semaine du 24 janvier.

Le Cégep de Rivière-du-Loup, pour sa part, accueillera ses étudiants à compter du 24 janvier et tous les cours seront offerts en présence. Néanmoins, le site Internet de l’établissement d’enseignement spécifie que la situation sanitaire comporte toutefois un niveau élevé d’incertitude. Nous suivrons la situation de près .

Bien que la situation épidémiologique du Bas-Saint-Laurent puisse changer d’ici là, la présidente de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup, Miranda Smith, est optimiste. Selon elle, la décision de revenir en classe est très appréciée des étudiants. Elle croit que ce sera bénéfique pour la santé mentale de ceux qu’elle représente alors que l’année scolaire 2020 – 2021 a été particulièrement difficile.

Mme Smith croit cependant que ses compatriotes devront collaborer pour conserver ce droit de suivre leurs cours dans les locaux du cégep.

Finalement, le Cégep de Rimouski a annoncé un début de session en ligne le 24 janvier. Les étudiants reviendront cependant sur les bancs d’école le lundi suivant, soit le 31 janvier.

Le directeur général du collège, François Dornier, estime que son équipe est beaucoup mieux préparée pour offrir des cours en visioconférence. C’est sûr que ça ne suscite pas un enthousiasme débordant, mais tout le monde est habitué , mentionne-t-il.

« On commence à connaître la routine. On connaît le protocole, on connaît les limites, les possibilités, dans cette situation-là. »