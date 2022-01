Passage au niveau 4 du délestage pour le CIUSSS du Centre-Sud, à Montréal

Parmi les établissements du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , on compte deux hôpitaux : Notre-Dame et Verdun. En chirurgie, le nombre d'interventions sera diminué au-delà de 50 % et pourrait atteindre jusqu'à 25 % des opérations normales.

En revanche, les urgences et l'oncologie seront préservées, assure le CIUSSS, tout comme comme les services pour la jeunesse et la déficience intellectuelle. Les activités en endoscopie seront en revanche ralenties.

Certaines infirmières seront réaffectées des cliniques externes vers les hôpitaux. Le nombre de rendez-vous non urgents sera diminué dans les groupes de médecine familiale.

Le CIUSSS lance par ailleurs un appel aux volontaires qui voudraient prêter main-forte, par l'entremise de la plateforme Je contribue.  (Nouvelle fenêtre)

En date de jeudi, il y avait 58 patients hospitalisés dans des lits dédiés à la COVID-19 à l'Hôpital de Verdun, dont 3 aux soins intensifs, et 59 à l'Hôpital Notre-Dame, dont 7 aux soins intensifs.

Lundi, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal était devenu le premier établissement montréalais à basculer au stade 4 du délestage. Toutes les régions autour de la métropole s'y trouvent déjà.

Ce palier permet de reporter jusqu'à 80 % des opérations chirurgicales et de reporter certains suivis afin de libérer encore plus de lits pour faire face à la déferlante du variant Omicron du coronavirus.

Le gouvernement du Québec a préparé un niveau 5 de délestage, de façon à libérer jusqu'à 4000 lits dans les hôpitaux pour des patients infectés par la COVID-19. À l'heure actuelle, plus de 3085 personnes occupent un lit et ce total devrait augmenter durant la fin de semaine, a prévenu le gouvernement.