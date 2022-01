Aucun symptôme du virus ne sera toléré dans les classes de l’Outaouais

La santé publique de l’Outaouais impose la ligne dure pour assurer une reprise des cours en présence physique en toute sécurité.

Cette nouvelle approche a été dévoilée vendredi, lors d’une conférence de presse donnée à quelques jours du retour en classe, prévu le 17 janvier.

La Dre Brigitte Pinard, directrice intérimaire de la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais par intérim, insiste sur l’importance de retirer de la classe et de garder à la maison tout enfant qui éprouverait des symptômes pouvant être liés au coronavirus. Elle ajoute que la situation est très sérieuse.

« On demande aux parents et au milieu scolaire d'agir très rapidement lorsque des symptômes apparaissent. Ça veut dire que les parents devront garder leurs enfants à la maison dès l'apparition de symptômes. On ne se questionne pas. On les garde à la maison. »