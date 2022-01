Deux ans de pandémie : où en est la science?

Il y a deux ans, le monde faisait la connaissance d'un nouveau coronavirus. Depuis, les connaissances scientifiques sur la COVID-19 ne cessent de s'approfondir et les questions se multiplient. Où en est la science?

Découverte fait le point lors d'une émission spéciale de 90 minutes diffusée en direct aujourd'hui à 18 h 30 sur ICI TÉLÉ, ICI RDI et Radio-Canada.ca.

En compagnie de la journaliste Binh An Vu Van et d'invités de marque, Anne-Marie Dussault et Charles Tisseyre discuteront des plus récentes connaissances scientifiques et répondront aux questions de citoyens préoccupés relatives entre autres aux variants, à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, aux divers traitements et à l'avenir de la pandémie.

Voici la liste des experts invités :

Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada

le Dr Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l'Hôpital général juif et professeur à la Faculté de médecine de l'Université McGill

la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal

la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l'Université de Montréal

Lydia Bourouiba, professeure associée au MIT et directrice du Laboratoire de dynamique des fluides et de la transmission des maladies

la Dre Sylvie Briand, directrice, préparation et prévention des épidémies et des pandémies, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

En entrevue à RDI matin, Charles Tisseyre explique qu’il sera aussi question de l’évolution du variant Omicron qui tient en haleine la planète entière.

On a appris qu’il y a eu énormément de mutations sur ce variant, une cinquantaine de mutations, c’est beaucoup , dit-il.

On pense que dans quelques mois, il est possible que l’on se dirige vers une phase plus endémique, plus stable, plus calme, avec beaucoup moins de mortalité et des cas beaucoup moins sévères , ajoute Charles Tisseyre.

Mais il est tout aussi possible, fait-il remarquer, que l’on doive s’habituer à la présence du coronavirus comme c’est le cas avec la grippe. Cela dit, on n’a aucune garantie que les prochains variants soient moins virulents .

L'émission sera également diffusée en rappel dimanche à 21 h 30 sur ICI RDI.