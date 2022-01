Les nouveaux cas et les hospitalisations sont stables vendredi en Nouvelle-Écosse

Le total de cas actifs de COVID-19 et le nombre d’hospitalisations causées par cette maladie demeure stable une fois de plus, vendredi, en Nouvelle-Écosse.

Il y a 57 personnes à l’hôpital à cause de la COVID-19, deux de moins que jeudi.

Dix d’entre elles sont aux soins intensifs, trois de plus que la veille.

Plus de 26 % de ces patients hospitalisés à cause de la COVID-19 ne sont pas vaccinés contre la maladie, alors que les non-vaccinés représentent moins de 10 % de la population totale de la Nouvelle-Écosse.

Le ministère de la Santé précise qu’il y a aussi 157 autres patients des hôpitaux — neuf de plus que la journée précédente — qui sont atteints de COVID-19 :

105 qui ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé;

et 52 patients qui ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

891 nouveaux cas

Vendredi, la province a signalé que 891 cas supplémentaires de COVID-19 avaient été confirmés en laboratoire.

Le nombre estimé de cas actifs dans la province se situe à 6648. Il était de 6620 la journée précédente.

En Nouvelle-Écosse, 83 % de la population admissible est pleinement vaccinée contre la COVID, et plus de 90 % ont reçu au moins une première dose.

Depuis le début du mois, la dose de rappel est offerte aux 30 ans et plus. Le ministère de la Santé indique que 35 % des gens admissibles l’ont reçue, et qu’un autre 16 % a un rendez-vous prévu.