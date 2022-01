Une équipe québécoise surprend les champions de League of Legends en France

Mirage, une équipe québécoise de sports électroniques, fait à peine son entrée dans la Ligue de France de League of Legends (LFL) que déjà, elle fait tourner les têtes. Après une défaite mercredi contre LDLC OL, elle a vaincu, jeudi, l’équipe favorite Karmine Corp et son joueur vedette Martin « Rekkles » Larsson dans un tournoi.

La tâche n’était pas mince pour la jeune équipe Mirage Elyandra, formée il y a tout juste deux mois. Elle a fait face à Karmine Corp, une équipe jeune aussi, mais plus expérimentée.

La formation québécoise Mirage a dû fusionner avec l’équipe française Elyandra pour intégrer la LFL, l’une des plus importantes ligues européennes.

Le joueur suédois Martin Rekkles Larsson, de Karmine Corp, l’équipe défaite, est l’un des plus prolifiques au monde à League of Legends (LoL). Ses camarades ont aussi été couronnés champions de la LFL en 2021, peu avant de décrocher l’European Masters.

On est super excités par cette victoire. On a battu un mastodonte, non seulement en termes d’équipe sur le terrain, mais aussi en équipe marketing , souligne Carl-Edwin Michel, cofondateur et propriétaire de l’équipe Mirage.

Dans les rangs de Mirage Elyandra, on compte Badlulu, Mementon, RangJun, Raxxo, mais aussi une arme secrète : CodySun. Ce joueur torontois et son ancienne équipe ont remporté le championnat du monde de LoL en 2021, la plus importante compétition du jeu.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les joueurs de Mirage Elyandra, qui sont à Paris depuis le 3 janvier, ont rendez-vous le 19 janvier prochain pour affronter Misfits Premier, qui compte, tout comme Mirage Elyandra, une défaite et une victoire au tableau.

« On est en début de saison, mais la victoire de jeudi met les bases d'où on s’en va. [...] On n'est pas venu en France pour être des figurants. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

En tout, 18 tournois du jeu stratégique sont organisés entre 10 équipes pour la saison régulière du printemps. Les six meilleures formations au classement s'affrontent ensuite en séries éliminatoires de cinq manches.

Les trois équipes ayant récolté le meilleur pointage se verront offrir un laissez-passer pour les championnats européens de LoL, les European Masters.

L’affrontement du 14 janvier entre Mirage Elyandra et Karmine Corp, diffusé sur Twitch, a battu un record d’audience, selon le site spécialisé en sports électroniques AaA, attirant quelque 201 000 internautes.