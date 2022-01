Cat Power chante Frank Ocean, Nick Cave et Iggy Pop dans un nouvel album de reprises

Frank Ocean, Nick Cave, Lana Del Rey, The Pogues, Billie Holiday, Dead Man’s Bones, Bob Seger, Iggy Pop, Kitty Wells, The Replacements et Jackson Brown sont les artistes dont elle reprend des chansons.

Elle interprète notamment White Mustang, de Lana Del Rey, Pa Pa Power, de Dead Man’s Bones, et Bad Religion, de Frank Ocean.

Unhate est la seule chanson qui est une reprise, transformée, de l’une de ses propres chansons, Hate, sortie en 2006.

Depuis l’annonce de cet album, Cat Power a dévoilé plusieurs vidéos, notamment sa reprise de la chanson de Billie Holiday I'll Be Seeing You, en décembre dernier.

Il s’agit du troisième album de reprises de Cat Power. Le premier, The Covers Record (paru en 2000), comprenait des chansons des Rollings Stones ((I Can't Get No) Satisfaction), de Bob Dylan et de Lou Reed. En 2008, elle sortait aussi un mini-album de six reprises : Dark End of the Street.

Cat Power a souligné la sortie de son album avec un message sur Instagram. Après ces deux dernières années très spéciales, il voit enfin la lumière du jour.

À cause de la cinquième vague de la pandémie, Cat Power a dû reporter au mois d’avril sa tournée planifiée en janvier pour la sortie de l’album. Elle prévoit des spectacles tant aux États-Unis qu’en Europe. Un seul concert est prévu au Canada, le 19 avril 2022 à Toronto.