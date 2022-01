VIA Rail réduit ses services en Ontario et au Québec

VIA Rail diminuera à partir de lundi le nombre de trains qui feront la liaison entre Toronto, Windsor, Ottawa, Montréal et Québec.

Le service en classe affaires, incluant les repas et l’alcool, sera par ailleurs suspendu à partir de mercredi.

Le service de cantine mobile sera toujours offert en classe économie.

Les trains qui sont maintenus : Toronto-London-Windsor : 72/76 et 73/75

Toronto-London-Sarnia : 87- 84 (un seul départ)

Toronto-Kingston-Montréal : 62/64/68 et 63/67/69

Toronto-Kingston-Ottawa : 51/53/59 et 52/42/54

Québec-Montréal-Ottawa : 24/28 et 35/37

Montréal-Ottawa : 51/38

La société affirme que ces changements sont nécessaires pour pouvoir continuer d’assurer les services sur tous les trajets.

La PDG Cynthia Garneau a expliqué dans un communiqué que les changements, comme ceux qui les ont précédés depuis le début de la pandémie, étaient liés à la situation sanitaire et à la demande du marché.

VIA prévient qu'il pourrait y avoir des arrêts supplémentaires sur certains trajets et que le voyage pourrait donc être plus long.

La société compte rétablir le service régulier au printemps.

Avec les informations de CBC