Certaines horloges sont de véritables œuvres d’art avec leurs gravures, leurs dorures et le bois noble dont elles sont issues. Les maîtres horlogers font preuve de patience et de minutie dans l’exercice de leur métier. Un métier pour lequel il existe très peu de relève. Nos journalistes sont allés à la rencontre de quelques passionnés.

Le 12 septembre 1999 à l’émission La vie d’artiste, le maître horloger Daniel Pelletier relate l'histoire de l'horlogerie à travers les siècles et traite du développement technologique dans ce domaine.

La vie d’artiste, 12 septembre 1999

L’horloge mécanique est inventée dès le 13e siècle.

Il faudra attendre le 17e siècle pour voir arriver une plus grande précision en matière d’horlogerie.

La marine marchande et l’exploration ont poussé les découvertes scientifiques en matière d’horlogerie. Les chronomètres de marine, qui aidaient les navigateurs à déterminer la longitude en mer ont nécessité beaucoup d’études. Il n’était pas évident d’avoir un appareil précis lorsqu’on est sur un bateau en mouvement, que la température est changeante et que les chocs sont possibles explique Daniel Pelletier.

En Angleterre, des subventions étaient accordées aux horlogers capables de produire les outils de navigation. Même si elles n’ont pas toutes servi à la marine, certaines de ces découvertes se sont par la suite retrouvées dans les montres et les horloges domestiques, comme par exemple, le pendule au mercure.

Aux 17e et 18e siècles, le maître horloger créait les horloges de bout en bout à la main. Cela pouvait prendre trois mois à confectionner.

L'horloge était un bien de luxe et très peu de gens en possédait une. Les habitants se référaient à l’Angélus pour déterminer l’heure qu’il était.

Les pièces d’horlogerie se retrouvaient au départ dans les institutions religieuses. Par exemple, l’intendant pouvait demander au curé de faire sonner la cloche à 9 h le matin et 18 h le soir pour marquer l’ouverture et la fermeture des marchés.

Au Québec, il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour voir apparaître les horloges dans les maisons.

Richard Chabot pratique son métier comme le faisaient les maîtres horlogers du 17e et 18e siècle.

La journaliste Cécile Rodrigue l’a rencontré dans son atelier pour l’émission Second regard le 31 décembre 1995.

Second regard, 31 décembre 1995

Le reportage La mémoire du temps avait d’ailleurs remporté la plaque de bronze au 44e Columbus film and video festival .

« C’est fascinant la beauté du mouvement en lui-même, les engrenages, c’est mystérieux en même temps. » — Une citation de Richard Chabot, horloger

Quand il répare des horloges et des montres d’autrefois, c’est toujours un défi. Pour ce maître horloger, le temps s’arrête. L’homme est toujours fasciné de faire rebattre le cœur des montres de poche comme à l’époque.

Dès l’âge de douze ans, Richard Chabot a souhaité approfondir ses connaissances sur l’horlogerie.

Il peut non seulement réparer montres et horloges, mais il peut également créer avec de savants alliages de métaux les pièces nécessaires pour remonter et emboîter les mécanismes délicats des horloges d’antan.

Dans l’horlogerie, plusieurs outils n’existent plus depuis plusieurs années, les maîtres horlogers doivent donc se faire artisan et se référer à des livres pour recréer les outils d’un lointain passé.

« Il faut se donner corps et âme à ce que vous faites, même si ce n’est pas le siècle, même si vous ramez à contre-courant. » — Une citation de Richard Chabot, horloger