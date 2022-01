Des habitants d’Iqaluit sentent de nouveau de l’essence dans l’eau de la Ville

À la suite de plus d’une vingtaine de signalements, la Ville dit avoir engagé des ingénieurs et d'autres experts pour enquêter immédiatement et aider à répondre au problème.

Elle demande aux habitants de retirer les aérateurs de leurs robinets et de faire couler l’eau froide pendant 20 minutes le plus vite possible, avant 18 h vendredi soir.

Selon un premier examen des données de la station de surveillance en temps réel au centre de traitement de l’eau, une quantité infime d'hydrocarbures a pénétré dans le système de distribution lundi et mercredi.

Pour l'instant, on pense que d'éventuels hydrocarbures restants ont pu pénétrer dans l'approvisionnement en eau et doivent être évacués du système de distribution , dit la Ville.

La Ville dit avoir réagi en prélevant des échantillons à divers endroits du système de distribution, mais assure que les résultats obtenus à ce jour sont inférieurs aux niveaux de détection des stations de surveillance.

Iqaluit avait été paralysée deux mois, dès octobre 2021, après une contamination aux hydrocarbures dans un réservoir du centre de traitement de l’eau. Cela fait cinq semaines que l’avis d’interdiction de consommation de l’eau avait été levé.

La municipalité dit surveiller en permanence la qualité de l’eau et la présence d’hydrocarbures au centre de traitement de l’eau. Elle assure aussi avoir augmenté ses efforts d'échantillonnage hebdomadaire en laboratoire.