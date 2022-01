La qualité de l’air sera sécuritaire dans les écoles, estime Québec

Lors d’une séance d’information technique, vendredi, le Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a expliqué que si les élèves et le personnel portent un masque, respectent la distanciation et que les mesures de désinfection sont respectées, la rentrée sera raisonnablement sécuritaire dans les écoles, et ce, même si tous les échangeurs d’air et détecteurs de CO2 promis par Québec n’ont pas encore été installés.

« Si les autres mesures sont bien appliquées, la qualité de l’air actuelle n’est pas un grand facteur dans la transmission de la COVID. Il peut y avoir des améliorations, mais pas de là à penser qu’on prend un risque à retourner les enfants dans ces milieux. » — Une citation de Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique au MSSS

D'après le Dr Jalbert, les taux de contagion observés dans les écoles ne sont pas pires qu'ailleurs, ils seraient plutôt comparables à ceux qu'on observe dans le reste de la société.

Les mesures que l’on va prendre dans les milieux scolaires s’appuient sur les modes de transmission que l’on connaît déjà. Ils n’ont pas changé. En fait, le variant Omicron, oui il se transmet davantage d’une personne à l’autre par les mêmes mécanismes, donc beaucoup plus par proximité d’une personne atteinte, surtout quand cette personne-là ne porte pas de masque.

« Ce qu’on a appris aussi en ce qui concerne les enfants, ce n’est pas de très bons transmetteurs de la maladie. Ce qu’on a observé en milieu scolaire, c’est beaucoup plus de transmission des enseignants vers les élèves que l’inverse. » — Une citation de Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique au MSSS

Pour limiter la transmission du virus dans les milieux scolaires, Québec promet par ailleurs la livraison de 7,2 millions de tests de dépistage rapides dans les établissements primaires et préscolaires au cours des mois de janvier et février. Le personnel des écoles secondaires, des centres d’éducation des adultes et des centres de formation professionnelle aura aussi accès à des tests rapides, a déjà annoncé le ministère de l’Éducation.

Des tests rapides devraient bientôt être distribués aux élèves du secondaire ont affirmés les représentants du gouvernement sans toutefois préciser quand.

68 % des lecteurs de CO2 livrés

En ce qui a trait aux 90 000 lecteurs de CO2 promis par le gouvernement du Québec dans les écoles avant la fin décembre, 68 % ont déjà été livrés aux établissements, a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS . Le reste des appareils doit être livré en janvier et février.

Selon le ministère de l’Éducation, en date d’aujourd’hui, toutes les classes où des taux de CO2 supérieurs à 1500 parties par million (ppm) avaient été détectés ont reçu un appareil de détection.

Plus de 400 échangeurs d’air ont également été distribués dans les écoles qui en ont fait la demande, a souligné la sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation, Caroline Imbeau, en précisant que le ministère dispose actuellement d’une centaine d’échangeurs d’air en réserve et que d’autres arriveront bientôt.

La distribution et l’installation de ces dizaines de milliers d’appareils dans les 3600 bâtiments visés par la mesure ne sont pas une mince tâche dans le contexte actuel, a rappelé la sous-ministre lors de la séance d’information technique.

Les capteurs de CO2 indiquent quand il faut ouvrir les fenêtres de la classe. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le doute persiste

En dépit des assurances données par les ministères de la Santé et de l’Éducation, bien de doutes persistent sur le maintien de la rentrée scolaire en personne lundi prochain.

Dans les rangs syndicaux, on est loin d’être convaincu que le variant Omicron sera aussi docile qu’on le croit dans les écoles.

À la Fédération autonome de l’enseignement, on avoue avoir du mal à croire que la contagion dans les écoles pourra être contrôlée même avec ces mesures.

On s’attend à ce que le taux d’absentéisme atteigne des sommets jamais atteints. C’est ce qui nous inquiète, dans un contexte où 50 % des bâtiments sont dans un mauvais état. Il y a des problèmes qui subsistent au niveau de l’aération et de la ventilation et donc pour nous ce ne sont pas des conditions acceptables , explique le président de la Fédération autonome de l’enseignement, Sylvain Mallette.

La rentrée en personne le 17 janvier ne fait pas non plus l’unanimité dans le milieu médical. C’est le cas notamment du collectif COVID-STOP, composé de médecins et de scientifiques, pour qui cette rentrée est une catastrophe annoncée dans les conditions de contagion actuelles.

De 90 à 100 % de la transmission du virus est par voies aériennes. Et présentement il n’y a absolument rien qui peut aider. Les capteurs de CO2 disent quand il faut ouvrir les fenêtres, mais justement, ils ne sont pas tous installés , déplore Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID-STOP.

Le collectif a aussi lancé une pétition en ligne dans laquelle il demande au gouvernement Legault de reporter d’au moins deux semaines la rentrée en présence et de procurer des masques N95 aux professeurs qui en font la demande.