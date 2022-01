Personnel infirmier formé à l’étranger : le Manitoba attire peu de francophones

Le Projet de personnel infirmier formé à l'étranger a été mis en place par la province l’été dernier. Il vise à reconnaître plus rapidement les diplômes des professionnels obtenus dans un autre pays et à faciliter leur obtention du droit d’exercer la profession au Manitoba.

Plus de 1300 personnes ont déjà postulé et répondent aux critères d’admissibilité de base, a affirmé la ministre de la Santé, Audrey Gordon, lors d’une conférence de presse mercredi.

1813 candidatures en décembre, 4 francophones

Selon des informations obtenues par Radio-Canada le 24 décembre dans une demande d’accès à l’information, la province avait reçu 1813 candidatures. Le document ne fournit pas les pays d'origine des postulants, mais indique les établissements d’enseignement supérieur où ils ont obtenu leur diplôme.

En analysant ces informations, Radio-Canada n’a été en mesure d’identifier que quatre établissements francophones basés en Tunisie, au Sénégal, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Au total, 912 établissements différents sont listés dans la réponse à la demande d’accès à l’information.

Ça me semble très peu, on aurait souhaité en avoir beaucoup plus , commente la directrice générale de Santé en français, Annie Bédard.

Sans grande surprise, la plupart des postulants proviennent d’Asie, notamment des Philippines, d’Inde et de Chine, ainsi que d’Amérique latine.

Or, des personnes de ces régions, notamment en Amérique latine, sont parfois capables de parler français, mais il est impossible de le savoir car aucune question à ce sujet n’est posée dans le formulaire, même si celui-ci est bilingue.

Par contre, on demande clairement aux candidats s’ils ont obtenu une évaluation ou un test de maîtrise de l’anglais au Canada .

Ce test d’anglais est difficile à passer et décourage les gens , relève Annie Bédard. Le niveau qu’on demande nous semble très élevé.

Plusieurs candidats doivent tenter le test d’anglais plusieurs fois parce qu’il est bon pour six mois et le temps d’obtenir une place dans un programme de formation peut prendre plus de temps, ce qui force les gens à le refaire , abonde la présidente du syndicat des infirmières, Darlene Jackson.

Le Collège des infirmiers conteste les chiffres de Gordon

Selon Audrey Gordon, plus de 90 candidats sont dans le processus d’obtenir le droit d’exercer au Manitoba et pourraient être opérationnels dans les prochains jours.

Cependant le College of Registered Nurses of Manitoba conteste ces chiffres et affirme, par la voie de son porte-parole Martin Lussier, que seuls sept candidats répondent aux critères provinciaux et que 48 sont en processus d’obtenir leur permis d’exercer.

Par ailleurs, Martin Lussier affirme que le Collège a demandé à plusieurs reprises à rencontrer la ministre de la Santé ou la première ministre, Heather Stefanson, pour aborder le sujet de la reconnaissance des infirmiers formés à l’étranger, mais qu’aucune rencontre n’a eu lieu.

Dans cette veine, nous avons peu, voire pas d’information sur les caractéristiques ou les critères que la province utilise pour déterminer qu’un candidat est admissible , au-delà des questions posées dans le formulaire en ligne, ajoute-t-il dans un courriel.

Un processus qui prend des années

De son côté, Darlene Jackson insiste sur le fait que c’est un processus qui prend plutôt de deux à trois ans .

Ce n’est pas une solution viable à court terme. Ça ne prend pas deux semaines pour que ces [candidats étrangers] puissent rentrer dans le système de santé.

Elle estime que la province devrait se concentrer sur la rétention du personnel déjà en place.

Je répète que c’est la meilleure solution à court terme pour faire en sorte de maintenir le fonctionnement de notre système de santé , insiste-t-elle.

La province, pour sa part, n’a pas été en mesure d’indiquer à Radio-Canada combien de temps prend en moyenne le processus de reconnaissance des compétences à travers le Projet de personnel infirmier formé à l'étranger. Cette information n’est pas surveillée , indique-t-elle en réponse à la demande d’accès à l’information.

Elle n’a pas non plus été capable de dire combien de candidats passés par ce programme avaient déjà rejoint le système de santé.