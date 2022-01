COVID-19 : l’Outaouais se prépare à une augmentation du nombre d’hospitalisations

Le nombre de nouvelles hospitalisations de personnes atteintes du virus semblait plutôt stable depuis le début de l’année, avec une cinquantaine de nouveaux patients par semaine. Mais le portrait s’assombrit cette semaine, avec un nombre plus élevé de nouveaux patients infectés.

« On est aux aguets. On pense qu'il va y en avoir d’autres. On ne sait pas trop, mais on se prépare à ce qu’il y en ait d'autres. En regardant les courbes qui sont faites par l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS , le ministère nous a donné une cible potentielle de 150 admissions COVID. On est à 130, on peut penser qu’on n'a pas atteint le pic, on s’y prépare. »