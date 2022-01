Le BST enquêtera finalement sur l’accident mortel au quai de Cap-aux-Meules

L'équipe du Bureau de la sécurité des transports du Canada BST , une entité fédérale indépendante, est attendue dimanche dans l'archipel et fera une enquête dont la portée sera déterminée par les informations qui seront récoltées sur place.

Selon la gestionnaire des relations médias du Bureau de la sécurité des transports du Canada BST , l'équipe dépêchée aux Îles-de-la-Madeleine aura, entre autres, le mandat de récupérer la bitte d'amarrage qui a cédé dimanche matin pour procéder à une analyse en laboratoire à Ottawa.

Selon les témoignages recueillis par Radio-Canada, la borne d'amarrage aurait été propulsée sur une distance de plus de 200 mètres du quai, au moment des manoeuvres d'amarrage dimanche (archives). Photo : Sven Meier

On a besoin de recueillir davantage d’informations pour savoir s’il y a, au niveau des opérations d’amarrage ou des procédures sur le navire, des facteurs contributifs liés à l’accident , indique Geneviève Corbin.

Au lendemain de l'accident qui a coûté la vie à Jean-Nicolas Poirier, 34 ans, lors de l'accostage du traversier Madeleine II, le Bureau de la sécurité des transports du Canada avait indiqué qu'elle n'enverrait pas d'enquêteur sur place.

Au départ, ça nous apparaissait comme une défaillance au niveau de l’infrastructure du quai ou de l’équipement d’amarrage , indique Mme Corbin en précisant que le Bureau de la sécurité des transports du Canada BST enquête seulement sur les questions liées au transport, et non sur les infrastructures comme des quais.

Après avoir colligé des informations provenant notamment de Transports Canada, l'organisme indépendant considère dorénavant qu’il est pertinent de dépêcher une équipe sur place pour déterminer si les opérations d'amarrage peuvent avoir contribué à l'accident mortel.

Deux enquêtes fédérales distinctes pour le quai et le traversier

Par ailleurs, Transports Canada, propriétaire du quai de Cap-aux-Meules, a indiqué à Radio-Canada que son enquête allait se limiter aux circonstances entourant le traversier et que c'est le ministère fédéral de l'Emploi et du Développement social qui va mener une enquête concernant le quai.

En ce qui concerne les circonstances liées au traversier, deux inspecteurs de Transports Canada mènent une enquête sur les événements survenus à bord du traversier en vertu de la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail et du Règlement sur la santé et la sécurité en milieu maritime, au nom du ministre fédéral du Travail , précise par courriel la conseillère principale en communications de Transports Canada, Sau Sau Liu

En ce qui concerne les circonstances liées au quai commercial #2 appartenant à Transports Canada, Emploi et Développement social Canada (EDSC) fait actuellement enquête en vertu de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et sécurité au travail. Transports Canada collabore pleinement en fournissant les informations demandées par Emploi et Développement social Canada EDSC , ajoute Mme Liu.

Le traversier Madeleine II fait la navette entre Cap-aux-Meules et Souris à l'Île-du-Prince-Édouard. Le gouvernement fédéral est propriétaire du navire, c'est la CTMA qui opère la desserte interprovinciale (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Sûreté du Québec (SQ) mène également une enquête dans le dossier, pour un total de quatre enquêtes distinctes.

Transports Canada indique collaborer pleinement à l’enquête de la Sûreté du Québec SQ en fournissant les informations demandées

Une inspection du quai dans les prochains jours

Transports Canada indique qu’elle procédera dans les prochains jours à une inspection des composantes du quai reliées à l’accident du 9 janvier dernier , après voir obtenu l’autorisation des instances responsables de l’enquête.

En mars 2021, à la suite d'une inspection, plusieurs sections du quai de Cap-aux-Meules où s'amarrent les bateaux semi-hauturiers ont été condamnées, en raison de la désuétude du quai.