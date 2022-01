Une grande page d’histoire qui se tourne au Théâtre du Bic

Après plus de 30 ans d’occupation dans la grange d’origine, c’est cette année que l'agrandissement et les rénovations de l’établissement ont lieu. Ce projet, estimé à 7,5 millions de dollars, est attendu depuis plusieurs années, et particulièrement par l’équipe du Théâtre.

Depuis le début du mois de janvier, les employés sont à pied d'œuvre pour faire le ménage de l’endroit.

Après plus de 520 diffusions accueillies dans la grange, c'est un nouveau chapitre qui commence pour le Théâtre du Bic. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Dans un monde idéal, on a vidé le premier février, mais ça se pourrait qu’on étire jusqu’au 15 , indique la directrice des communications et du marketing, Marie-Hélène Caron.

« Il y a un peu de nostalgie de voir la salle vide. » — Une citation de Marie-Hélène Caron, directrice des communications et du marketing

La première employée à avoir eu sa permanence au Théâtre du Bic, Diane Berger, y travaille depuis ses tout débuts, en 1989.

Diane Berger est adjointe à la direction du Théâtre du Bic. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour l'adjointe à la direction, ce qui devait être un emploi temporaire s’est transformé en carrière d’une vie. Des documents retrouvés témoignent d'ailleurs de ces 32 années de fonction.

Dans le déménagement et tout ça, j'ai trouvé des ententes qui avaient été signées dans les premiers temps avec la Municipalité, les projets que toute l'équipe des Gens d'en bas, la troupe, avaient enclenchés , mentionne Mme Berger.

Une photo d'une pièce de théâtre qui s'est produite au théâtre du Bic. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Après toutes ces années, ce sont aussi des relations d'affaires qui se sont créées, des amitiés qui se sont tissées, et des générations qui se sont passé le flambeau.

L’adjointe à la direction du Théâtre du Bic dit avoir fait la rencontre de plusieurs jeunes à l’époque. Je m'aperçois que ces jeunes-là, je vais côtoyer leurs enfants et leurs petits-enfants, donc ça donne un coup de vieux, mais en même temps, c'est de beaux clins d'œil.

Pour Diane Berger, c'est une page d'histoire qui se tourne. Elle est d’avis qu’il y aura toujours de la relève, aussi passionnée qu’elle, pour maintenir la vision du Théâtre.

Des affiches de différents spectacles qui se sont produits au théâtre du Bic depuis 1989. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Toujours à la recherche de nouveaux spectacles

La directrice de la programmation, Stéphanie Thériault, assure déjà travailler sur des spectacles pour le printemps prochain. Même si le Théâtre du Bic ne sera pas accessible, l’équipe est à la recherche de lieux pouvant accueillir son public.

Elle se dit encouragée de finalement voir les travaux s'amorcer.

« De voir que c’est vraiment chose concrète et que ça commence pour vrai, c’est une joie extraordinaire. » — Une citation de Stéphanie Thériault, directrice de la programmation

Selon Mme Thériault, les travaux devraient se dérouler sur une période de 10 à 12 mois. L'après du Théâtre est déjà bien présent dans son esprit : la planification de la programmation est bien en marche, pour la suite.