Des cours pour apprendre à mieux conduire sur la glace

Le moniteur de conduite au Saskatchewan Safety Council, David Parker, explique que ces classes permettent aux automobilistes d’avoir des compétences pour savoir quoi faire en cas de dérapage et pour regagner le contrôle total du véhicule .

Pour confronter les participants aux conditions réelles, les cours de conduite se font sur une patinoire aménagée. Les conducteurs sont invités à accélérer jusqu’à 35, voire 40 km/h vers la patinoire, et dans certains exercices on crée des obstacles où on demande d'effectuer un changement de voie sur la glace , raconte M. Parker.

Un des plus grands pièges à éviter sur la route en hiver, c’est de freiner brusquement , prévient le moniteur de conduite. C’est une habitude qu'on a durant l’été, car on a une bonne adhérence des pneus sur la route, mais sur la glace, on perd cette adhérence. David Parker recommande plutôt de reprendre d'abord le contrôle de la voiture en la guidant avec le volant, et de freiner ensuite.

Pour la conduite en zone rurale, l’instructeur invite les automobilistes à redoubler de vigilance car la visibilité est souvent moins bonne, et il est plus difficile de planifier en cas d'accident .

Cette formation, qui n'est pas obligatoire, est dispensée à Regina et ouverte à tous les conducteurs jusqu'au mois de février. Elle contient un volet théorique de deux heures où les cours se font en ligne, et un volet pratique de deux ou trois heures où les participants mettent en pratique leurs compétences, sur la glace, au volant de leur voiture.

Le calendrier des classes est disponible en ligne sur le site sasksafety.org  (Nouvelle fenêtre) (anglais uniquement)

