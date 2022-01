Des agents russes en Ukraine pour créer « un prétexte pour une invasion »

La Russie jette les bases pour avoir la possibilité de créer de toutes pièces un prétexte pour une invasion, y compris à travers des actes de sabotage et des opérations d'information, en accusant l'Ukraine de préparer une attaque imminente contre les forces russes dans l'est de l'Ukraine , a dit un haut responsable américain en détaillant les renseignements dont dispose Washington.

L'armée russe prévoit de commencer ces activités plusieurs semaines avant une invasion militaire, qui pourrait commencer entre mi-janvier et mi-février , a-t-il mis en garde, estimant qu'une telle attaque pourrait s'accompagner de violations généralisées des droits de la personne et de crimes de guerre en cas d'échec de la diplomatie.

Ces accusations détaillées interviennent après qu'une série de rencontres de haut niveau entre Occidentaux et Russes cette semaine n'ont pas permis de désamorcer le risque d'un nouveau conflit en Ukraine.

Le gouvernement américain met en garde depuis plusieurs semaines contre la possibilité que Moscou, qu'il accuse d'avoir déployé près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle offensive, crée auparavant un prétexte pour passer à l'acte.

Jake Sullivan, conseiller du président américain pour la sécurité nationale. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Le conseiller du président Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, l'avait encore dit jeudi devant la presse, promettant des détails quant aux conclusions du renseignement américain – tout en précisant que ce dernier pensait que le Kremlin n'avait pas encore pris une décision définitive quant à une éventuelle attaque.

« Nous avons vu cette stratégie à l'œuvre en 2014 [lorsque la Russie a annexé la Crimée ukrainienne], ils préparent cette stratégie à nouveau. » — Une citation de Jake Sullivan conseiller du président Joe Biden pour la sécurité nationale

Selon le haut responsable qui a fourni vendredi ces précisions, les plus détaillées à ce jour, Washington dispose d'informations indiquant que la Russie a déjà pré-positionné un groupe d'agents pour mener des opérations sous fausse bannière dans l'est de l'Ukraine . Ces agents sont entraînés à la guérilla urbaine et à l'utilisation d'explosifs pour mener des actes de sabotage contre les forces alliées de la Russie , en se faisant passer pour des Ukrainiens, a-t-il ajouté.

Nos informations indiquent aussi que des leaders d'opinion russes ont déjà commencé à créer des provocations ukrainiennes dans les médias publics et les réseaux sociaux pour justifier une intervention russe et semer la division en Ukraine , a poursuivi ce responsable.

À titre d'exemple, il a évoqué une augmentation des éléments de langage sur une prétendue dégradation de la situation des droits de la personne en Ukraine et sur un militantisme accru des dirigeants ukrainiens .

Ces éléments de langage attribuent aussi à l'Occident la responsabilité de l'escalade des tensions et font la promotion du patriotisme russe pour encourager un soutien national en faveur d'une action militaire , a-t-il dit.