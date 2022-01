Un nouveau système de réservation des campings provinciaux au Manitoba

Un nouveau logiciel pourrait être élaboré pour 2023 et des changements à court terme sont en train d’être mis en place pour permettre d’améliorer l’expérience des utilisateurs cette année, comme l’explique Sarah Guillemard, la ministre des Conservations et du Climat.

Si les correctifs apportés en ce moment ne réglent pas tous les problèmes actuels du système de réservation, Mme Guillemard ajoute qu’ils amélioreront tout de même les performances du système cette année, pendant que la province travaille sur les changements à plus long terme.

Ces améliorations permettront de gérer l'afflux d’internautes le jour de l'ouverture des réservations, de faciliter le processus de réservation pour les campeurs et la possibilité de réserver des installations de camping très demandées et dont l'inventaire est limité, comme les cabanes et les yourtes , peut-on lire dans le communiqué.

Le gouvernement explique que les améliorations seront testées en fonction des estimations du ministère concernant l’ampleur du trafic sur son site internet.

Les changements prévus : des mises à niveau du serveur pour améliorer la performance du système et d'autres améliorations technologiques

un ajout de deux jours de réservation en plus, la période passe à cinq jours

une limitation du nombre de réservations pouvant être effectuées en une seule session pour les cabanes et les yourtes. Seuls deux seront possibles contre trois précédemment

une réduction de la durée maximale des séjours dans les cabanes ou les yourtes, qui passe de 14 à 7 nuits, afin de donner à un plus grand nombre de personnes la possibilité d’y séjourner

Les ajustements de politique envisagés ont été présentés récemment au public par le biais du sondage en ligne Améliorer le service de réservation des parcs sur le site internet EngageMB.

D'autres suggestions faites dans le cadre du sondage seront prises en compte dans les années à venir , indique la ministre dans le communiqué.

Notre gouvernement est déterminé à faciliter la réservation d'emplacements de camping pour les Manitobains grâce à cette approche à court et à long terme.

Le processus d'appel d'offres sera bientôt lancé pour l’élaboration et la mise en œuvre du système de remplacement pour les saisons futures.