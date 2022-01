Éclosions de COVID-19 en prison : la pression monte en Ontario

La situation est « critique » dans plusieurs prisons et centres correctionnels ontariens alors que plusieurs employés sont en quarantaine après avoir été déclarés positifs à la COVID-19, affirment des représentants syndicaux.

Selon Richard Dionne, le président de la section locale 369 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), 12 établissements carcéraux de la province font face à une éclosion.

Nous sommes en sous-nombre, nous sommes épuisés, nous sommes surmenés , confie d’entrée de jeu Roselle Greuter, présidente de la section locale 616 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario SEFPO , qui représente les employés de la prison de North Bay.

Mme Greuter dénonce le transfert qu'elle juge injustifié d’un détenu, depuis un autre établissement carcéral où il y avait une éclosion, qui a mené à l'importante éclosion déclarée le 29 décembre.

Selon elle, une majorité d’employés sont en isolement et ceux qui restent peinent à accomplir les tâches essentielles. La santé et la sécurité à l’intérieur de la prison m'inquiètent.

« Nous faisons habituellement des fouilles dans la prison, pour de la contrebande, des armes, etc. Nous n’avons pas été capables de le faire depuis un bon moment. La tension augmente à travers la prison, et [le manque de fouille] rend la situation d’autant plus dangereuse. » — Une citation de Roselle Greuter, présidente de la section locale 616 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

Des membres de l’administration de la prison ainsi que des employés de soutien, comme des travailleurs sociaux et des conseillers en toxicomanie, participent aux tâches quotidiennes, comme superviser les douches et les appels téléphoniques des détenus.

Elle estime que cette aide est arrivée tard. Le nombre de personnes aptes à travailler est phénoménalement bas.

Pour réduire la pression et faciliter l’isolement des personnes déclarées positif à la COVID-19, plusieurs détenus ont été transférés vers le Centre correctionnel du Centre-Nord (CCCN), à Penetanguishene.

On a eu un certain nombre de détenus de North Bay jeudi , confirme Richard Dionne, le représentant syndical des employés de Centre correctionnel du Centre-Nord CCCN . On en attend d’autres pendant la fin de semaine.

En plus de ceux de la prison de North Bay, plusieurs détenus en provenance de Thunder Bay, également aux prises avec une importante éclosion de COVID-19, se trouvent en ce moment à Penetanguishene.

La prison de Thunder Bay manque d'espace pour assurer l'isolement des détenus atteints de COVID-19. Photo : CBC/Jody Porter

M. Dionne explique que l’établissement reçoit régulièrement des détenus en provenance d’autres centres de détention aux prises avec une éclosion de COVID-19, car il y a plus d’espace.

C’est souvent plus simple pour d’autres établissements de fermer temporairement, comme ça a été le cas à la prison de North Bay l’an dernier, et nous avons accueilli une partie de leurs détenus , précise-t-il.

Le président de la section locale 369 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario SEFPO souligne que le Centre correctionnel du Centre-Nord CCCN n’a pas eu jusqu’à présent d’éclosion qui n’avait pas son origine dans le transfert d’un détenu depuis un établissement touché par la COVID-19.

« Nous avons été bons [pour éviter le virus]. Nous n’avons pas eu notre "propre éclosion" pour ainsi dire. » — Une citation de Richard Dionne, président de la section locale 369 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

Même si la situation n’est pas aussi critique qu’à la prison de North Bay, le Centre correctionnel du Centre-Nord CCCN fait aussi face à des problèmes de main-d'œuvre, surtout à cause de la COVID-19, mais aussi en raison d’altercations avec les détenus.

Nous avons eu un incident hier, qui a envoyé plusieurs membres du personnel à l’hôpital pour y recevoir des soins , raconte le président syndical.

La frustration est grande, autant du côté du personnel que de la population carcérale , ajoute M. Dionne. Les détenus sont frustrés, car ils sont confinés plus souvent en raison du manque d’employés.

Richard Dionne critique la lenteur du ministère du Solliciteur général à adapter ses politiques lorsque la province annonce de nouvelles mesures.

« Je n’arrive pas à comprendre les délais. Le gouvernement annonce une nouvelle directive et le ministère [du Solliciteur général] prend 10 jours, voire 2 semaines pour les appliquer. » — Une citation de Richard Dionne, président de la section locale369 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

En ce moment, selon M. Dionne, les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé doivent s’isoler pendant 14 jours, alors que le ministère de la Santé dit que cela devrait être pendant 10 jours.

Parce que notre ministère prend du temps avant de changer de cap, cela retarde le retour d’employés qui se portent bien , précise-t-il.

Le ministère du Solliciteur général n’avait pas répondu aux questions de Radio-Canada au moment de la publication de cet article.